​«Давай пожмем друг другу руки…»

Приветствую вас!

Привычный способ здороваться издревле служил одним из способов коммуникации и выражения дружественности почти у всех народов, населяющих планету. Большое значение ритуалу рукопожатия придавали казахи. Процесс приветствия отличался в зависимости от степени близости, принадлежности к полу, положения в обществе.

С близкими родичами, ровесниками, друзьями здоровались запросто – подавая руку. Приветствовать старших по возрасту и положению следовало двумя руками, тем самым выражая особое почтение. Приветствовать чужих женщин мужчины могли лишь издалека, не дотрагиваясь до рук, лица. «…Когда девушки показались в юрте, Абиш прекратил игру и опустил скрипку в знак почтительного волнения. Слегка покраснев, он склонил голову, приветствуя вошедших», – читаем в романе «Путь Абая».

В свою очередь, согласно степному этикету, девушки, женщины не могли громко здороваться, подавать руку. Для снох и вовсе существовала особая церемония – салем беру, поклон в знак уважения, которая актуальна в некоторых регионах и по сей день. Кроме того, невестки по обычаю не могли громко приветствовать свекра, свекровь и других представителей старшего поколения рода. «Через несколько минут Абиш в новеньком офицерском мундире вбежал в комнату отца и громко отдал ему салем. Магиш постеснялась войти вместе с мужем и задержалась за дверью», – пишет далее Мухтар Ауэзов.

Здравствуй, радость!

Торжественно провожать зиму, встречать весну свойственно многим народам. На Руси проводы зимы знаменовались Масленицей. Сжигая чучело Масленицы, люди верили, что огонь этот благотворный, очищает мысли, дарит удачу в будущих делах. Праздник был радостный, собирал вместе родных и друзей, ведь зимой обычно люди реже виделись друг с другом. Звучали слова приветствия, добрые пожелания.

Рукопожатие также является частью интересного обычая – көрісу айт или қауышу күні. Дошедший до наших дней из далекой древности, он означает своеобразную встречу весны. За неделю до Наурыза – праздника весеннего обновления и благоденствия – степняки проводили көрісу, что в переводе с казахского означает «свидеться», «увидеться».

У кочевого народа основным промыслом было животноводство. От количества и целостности поголовья напрямую зависел достаток. Зима становилась серьезным испытанием для кочевника, выдержать затяжные морозы могли лишь тучные и упитанные стада и, соответственно, зиму переживали и хозяева живности. Суровый климат, кочевой образ жизни, несомненно, закалял людей. Однако тяжело переживали зиму старики и дети. Поэтому встреча весны была в самом деле большой радостью. И обычай көрісу айт, называемый в западных регионах амал, становился истинным праздником.

Люди пожимали друг другу руки, произносили: «Бір жасыңмен!», «Жасыңа жас қосылуымен!» Поздравляли с еще одним прожитым годом. По обычаю младшие по возрасту навещали старших, приветствовали их, поздравляя с благополучным исходом зимы. Аксакалы и почтенные бабушки в ответ произносили бата – благословение, пожелание долгих лет жизни. В юртах готовилось угощение, на улицах, как это бывает весной, варили мясо в казанах.

Пережив непростое время года, казахи искренне радовались наступлению весны. Начинали день с добрых слов пожеланий своим близким. Теснившиеся в холодную зиму в юрте родные люди поздравляли друг друга с наступлением теплых дней, возносили благодарность Всевышнему за то, что увидели еще одну весну, повзрослели на год.

Современных календарей в ту пору, конечно же, не было. Отсчет нового года казахи вели от Наурыза. Именно в дни көрісу айт начиналась подготовка к Наурызу – одному из главных праздников в степи. Обычай сохранился в наши дни. Особенно ярко и красочно көрісу айт, или амал, встречают в западных регионах страны. Ежегодно проводятся театрализованные представления, концерты, накрывают дастархан.

Философия праздника заключалась не только в стремлении свидеться и поздороваться. Соглас­но правилам в этот день, словно прошлогодний снег, должны растаять обиды, исчезнуть недомолвки­ между близкими, потеплеть отношения между поссорившимися, народиться новая жизнь без склок и раздоров.