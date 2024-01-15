Давку на старом вокзале Астаны прокомментировали в КТЖ

В воскресенье на вокзале был переполох из-за непогоды и одновременного прибытия двух поездов, передает Kazpravda.kz

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В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлена давка на старом вокзале столицы. Слышны крики и видно столпотворение. Мнения пользователей соцсетей разделились, кто-то пишет об отсутствии культуры в обществе, а кто-то отмечает, что проблема была в большом потоке людей, менеджменте и инфраструктуре вокзала. В КТЖ дали свое пояснение.

"14 января текущего года, ввиду выходного дня (воскресенье) и неблагоприятных погодных условий, которые вызвали закрытие автотрасс, на вокзале с одновременным прибытием двух поездов значительно увеличился поток пассажиров. Дежурными по вокзалу принимались меры по регулированию потока пассажиров, однако со стороны пассажиров не соблюдалась очередность прохождения по конкорсному переходу и техника безопасности, что привело к небезопасному нахождению на эскалаторе", - говорится в сообщении.

Во избежание несчастных случаев эскалатор был незамедлительно остановлен. В настоящий момент вокзал работает в штатном режиме.