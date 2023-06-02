Даже в баню сходишь только раз в 2 недели – депутат Саиров о доходах казахстанцев

Эффективность реализации программы повышения доходов населения до 2029 года обсудили на расширенном собрании фракции AMANAT в Мажилисе Парламента Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Фото: Али Галым, пресс-служба партии AMANAT

Как известно, одним из главных приоритетов предвыборной программы партии «Вместе с народом!» являются повышение благосостояния и рост доходов граждан. С докладом о ходе реализации программы перед депутатами выступил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«К 2029 году планируется трудоустроить 3,3 млн человек, в том числе за счет реализации национальных проектов, трудоустройства на свободные вакансии, создания силами акиматов 100 новых рабочих мест на 10 тысяч человек и за счет предпринимательских инициатив. По проекту «Ауыл аманаты» запланирована выдача 17 тысяч микрокредитов, что создаст более 350 тысяч рабочих мест до 2029 года», – сказал министр.

Между тем депутат Юлия Кучинская усомнилась в объективности статистической информации, на которую опираются государственные органы, а также в правдивости декларируемого уровня безработицы.

От корректности статистических данных зависит уровень доверия казахстанцев к государству, считает мажилисмен Ерлан Саиров.

«Рост ВВП поглощается инфляцией. Хлеб, масло, макароны, рис, которые люди потребляют каждый день, подорожали на 80%. Даже в баню уже раз в неделю не сходишь, а только раз в 2 недели. Потому что доходы упали. Сегодняшние индикаторы должны быть изменены, и ВВП не может быть индикатором благополучия населения Казахстана. Основным показателем является доход домохозяйств», – сказал народный избранник.

Не менее актуальную проблему затронул депутат Ринат Заитов.

Проект «Ауыл аманаты» призван стать одним из действенных инструментов по повышению доходов сельского населения, однако, по словам депутата, люди сталкиваются с рядом проблем при получении льготных кредитов.

Председатель Комитета по финансам и бюджету Мади Такиев отметил, в целом в Казахстане насчитывается более 2 млн самозанятых. Из них почти 65% относятся к работающим бедным, получая зарплату до 100 тысяч тенге.

«Социальные трансферты стали вторым по важности источником дохода у населения. Они уже на 23% формируют доходы нашего населения. Причем динамика только ухудшается. Из-за низких доходов и инфляции 51% казахстанцев тратит более половины своих доходов на продукты питания. Это означает, что у граждан не остается средств для накопления», – сказал он.

В свою очередь депутат Екатерина Смышляева обратила внимание, что целый список индикаторов в программе нуждается в изменении. В частности, в предвыборной программе «Вместе с народом!» указано, что черта бедности должна определяться медианным доходом. Однако сейчас индикаторы по-прежнему привязаны к прожиточному минимуму, что значительно занижает реальное количество бедных.

По итогам собрания руководитель фракции AMANAT в Мажилисе Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что из 205 пунктов дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии 100 пунктов направлены на повышение доходов населения.

«Наша общая задача заключается в том, что принимаемые меры должны быть эффективными, а не остаться просто «на бумаге». Их пользу должен ощущать каждый казахстанец. Нужно внести серьезные изменения в программу. Депутаты задали почти 20 вопросов. Но на большинство из них мы так и не получили внятных и однозначных ответов. Невозможно улучшить благосостояние населения без повышения их доходов», – резюмировал Е. Бейсенбаев.