ДЧС предупредил астанчан о гололеде

Спасатели обратились к жителям столицы с предупреждением об опасности гололеда, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: gov.kz

Департамент по чрезвычайным ситуациям столицы сообщил, что по данным РГП «Казгидромет», 30 ноября в Астане ожидается гололед из-за неустойчивой погоды, перепадов температуры и сильных осадков.

В связи с непогодой акимат Астаны просит жителей и гостей города соблюдать правила поведения при гололеде, чтобы избежать несчастных случаев.

Столичные спасатели информируют горожан о том, что необходимо быть осторожными, передвигаясь по улице; при возникновении чрезвычайной ситуации звонить в экстренную службу по номеру 112.