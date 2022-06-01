Дебаты «правительства» и «оппозиции»

Не ждать перемен, а самим приближать их – таким оказался лейтмотив студенческих дебатов на тему «Вторая республика, или Новый Казахстан: что это значит для народа?».

Студенческие активисты Казахской головной академии строительства и архитектуры (КАЗГАСА) решили вместо традиционных мероприятий в поддержку республиканского референдума провести дебаты и выбрали для этого Британский Парламентский формат.

Дебаты в Международной образовательной корпорации проходили на государственном языке. Студенты разделились на две команды и, соглас­но жеребьевке, отстаивали позиции «правительства» и «оппозиции». Дебатеры выражали свое мнение о конституционных реформах, их значении для успешного политического, социального, экономического и культурного развития страны. Словесные баталии касались тем образования, экологии, борьбы с коррупцией, развития инфраструктуры...

Модератором выступила студентка первого курса факультета строительных технологий, инфраструктуры и менеджмента Айым Масабаева. Участвовать в дебатах она начала еще в колледже, ей интересны общественно-политические темы, она читает много литературы и часто задумывается над тем, какую пользу может принести своей стране.

На вопрос «Находит ли она единомышленников среди своих сверстников?» отметила: встречает их только на дебатах. По ее словам, многие молодые люди не придают значения тому, что современный человек должен иметь критическое мышление, уметь объяснять и отстаивать свою точку зрения. Исходя из личного опыта, студентка советует использовать свободное время с пользой, ведь быть профессионалом в своем деле – это тоже вклад в развитие страны.

Первыми на дебатах выступали представители «правительства», считающие, что Конституционная реформа и проведение всенародного референдума по принятию поправок в Основной закон страны является всенародным волеизъявлением и первым шагом на пути построения демократического общества.

Вот некоторые тезисы из их выступлений: «Все политические реформы, проходившие в стране за последние 20 лет, были незначительными. Страна стоит на пороге судьбоносного мероп­риятия в ее истории. Считаем, что предлагаемые поправки и предстоящие реформы прежде всего направлены на поддержку молодого поколения страны, на создание экономических условий для реализации их возможнос­тей во всех сферах общества. Реформа направлена на построе­ние справедливого и демократического государства. Предстоящий референдум положит начало большим изменениям в политической и общественной жизни страны. Молодежь – будущее страны, на нее возлагаются большие надежды».

В свою очередь представители «оппозиции» говорили о проблемах, существующих в стране. По их мнению, строительство «Жана Қазақстан» – большой шанс для государства, предстоит преодолеть и решить множество проблем, имеющихся в обществе.

В числе самых важных вопросов дебатеры назвали экологию, которая касается каждого человека, вне зависимости от возрас­та и политических взглядов. Государству необходимо обратить самое пристальное внимание на эту проблему и проводить экологическое воспитание населения с раннего детства.

Кроме того, казахстанскому обществу надо преодолевать различные стереотипы, гендерное неравенство. Открывать дорогу талантливой молодежи, создавать равные возможности для сельской молодежи, которой пока недоступно качественное образование. По словам «оппозиционеров», во многих сельских школах нет современных библиотек и отсутствует Интернет. Все эти проблемы лишают сельчан возможности реализовать свой потенциал наравне с городской молодежью, многие таланты остаются без внимания.

Парируя им, команда «правительства» выдвинула свои ар­гументы. Она считает, что вопрос экологии является одним из ­приоритетных для государственных органов, есть множество экоактивистов, которые работают во всех регионах. Также в стране сущест­вует ряд молодежных движений, которые вносят свой вклад в решение многих насущных вопросов. Что касается возможнос­тей для сельской молодежи, то работа в этом направлении ведется – Президент Казахстана поставил задачу перед Правительством о том, что каждому ученику страны должен быть обеспечен доступ к современным знаниям, создаются новые рабочие места и условия для самореализации.

Как подчеркивали дебатеры «правительства», предстоящий референдум – это первый шаг на пути построения «Жана Қазақстан». Многие изменения и поправки в Основной закон страны направлены на создание новых возможностей для граждан. Сегодня молодые люди начиная с 20 лет могут внести свой вклад на выборах в качест­ве самовыдвиженцев, каждый человек с активной гражданской позицией вправе участвовать в политическом движении.

Представители «оппозиции» также обратили внимание на застарелые социальные проблемы. По их мнению, многие годы не решаются вопросы с дорогами, с коррупцией и даже обратили внимание на отсутствие благо­устроенных уборных в некоторых регионах.

Члены «правительства» отметили, что рейтинг акимов разного уровня сегодня во многом зависит от решения со­циальных вопросов, от качества дорог местного и республиканского значения. Предстоящие реформы, которые повысят полномочия местных властей, маслихатов, направлены на решение существующих проблем, и «Жана Қазақстан» не появится по мановению волшебной палочки.

Граждане страны, в особенности молодежь, должны не пассивно ждать перемен, а сами приближать их, подчеркивали дебатеры.