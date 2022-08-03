Дефицит электроэнергии в Казахстане не исключают в Минэнерго

Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос о возможности дефицита электроэнергии в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Технически у нас по паспортным показателям оборудования дефицита нет, но на самом деле, учитывая большой износ станций, так как они не вырабатывают весь свой парковый ресурс, соответственно, у нас при росте потребления возможен дефицит. Поэтому мы предполагаем на первом этапе, до ввода новых источников генерации, покрыть дефицит за счет перетоков и покупки электроэнергии из России. Технически дефицит возможен, но этот дефицит покрываемый», - отметил Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

При этом он напомнил, что в прошлом году в Казахстане, в том числе из-за цифрового майнинга, наблюдался дефицит электроэнергии.

"Тогда проблему удалось решить властям за счет перетоков из России", - пояснил министр.