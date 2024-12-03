Дефолта не ожидается

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Колебания на валютном рынке ослабили курс тенге – на прошлой неделе курс доллара преодолел отметку в 500 тенге.

– Понимая обеспокоенность граждан и бизнеса, Правительство и Национальный банк принимают согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке. Корректировка курса национальной валюты – это явление, вызванное исключительно воздействием фундаментальных внешних факторов, – так вчера на брифинге в Правительстве прокомментировал падение тенге вице-премьер – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

Спикер назвал три основных фактора, влияющих на курс тенге. Первый – глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы. Второй связан с некоторым снижением мировых цен на нефть. И наконец, ослабление российского рубля, учитывая, что Россия является нашим крупным торговым партнером.

– Будут приняты все необходимые меры для стабилизации и минимизации возможных негативных последствий для экономики и населения. У Правительства достаточно ресурсов и инструментов для этого. Осуществляется мониторинг ситуации, будут приниматься меры, направленные на сдерживание цен в экономике по позициям, имеющим социальное значение, – заверил Нурлан Байбазаров.

Правительство совместно с Нацбанком и акиматами продолжает осуществлять комплекс мер по сдерживанию инфляции, в том числе за счет насыщения внутреннего рынка товарами, защиты конкуренции, внешнеторгового регулирования и регулирования тарифов. Благодаря таким действиям годовая инфляция в Казахстане снизилась и по итогам 11 месяцев 2024 года составила 8,4%.

Для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары будут задействованы продовольственные запасы нового урожая. К зимнему и весеннему межсезонью сформированы значительные продовольственные запасы. На складах стабилизационных фондов, торговых объектов и у сельхозпроизводителей хранится более 826 тыс. тонн по 29 видам основных продуктов питания. Эти запасы регулярно пополняются с учетом сроков хранения и способны обеспечить пот­ребности республики на несколько месяцев.

С 1 января 2025 года будет индексирована солидарная пенсия на 8,5%, социальные пособия и базовая пенсия – на 6,5%. В республиканском бюджете на 2025 год на 42 вида социальных выплат предусмотрено более 6 трлн тенге, что на 12,5% больше по сравнению с годом ранее. С начала 2025 года размер государственных пособий семьям, имеющим детей, будет проиндексирован на 6,5%. Всего в республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 875,1 млрд тенге.

– Социальная поддержка малообеспеченных граждан будет продолжена через оказание адресной социальной помощи. В рамках пересмот­ра подходов оказания АСП с учетом расходов граждан предстоит трансформация АСП с использованием Цифровой карты семьи и интеграции с системами государственных и негосударственных организаций, – сообщил вице-премьер.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года повышен размер стипендий: по программе бакалавриата – на 20%, магистрантам и докторантам – на 15%.

По словам Нурлана Байбазарова, Правительство продолжит исполнение намеченных планов по стимулированию инвестиций и диверсификации экономики. Уже начата реализация 17 крупных проектов более высокого передела в нефтегазохимии, машиностроении, металлургии и АПК.

В экономику вливаются большие инвестиции. В этом году только в рамках осуществления масштабных инициатив Главы государства финансирование экономики превысило 2 трлн тенге.

В текущем году начато претворение в жизнь Национального инфраструктурного плана до 2029 года на общую сумму порядка 40 трлн тенге. До конца года будет принят Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Продолжится поддержка фермеров. В следующем году финансирование весенне-полевых работ намечено увеличить до 700 млрд тенге. Сегодня уже принимаются заявки от аграриев. Ведется системная работа по улучшению условий для бизнеса и либерализации экономики.

– Усилена работа по привлечению иностранного капитала. Ожидаем, что приток иностранной валюты в экономику от реализации правительственных прог­рамм окажет стабилизирую­щий эффект на валютный рынок и будет способствовать дальнейшему экономическому росту, – отметил Нурлан Байбазаров.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном дефолте и ценах на импортные товары, спикер заверил: негативного сценария не ожидается. Финансовое состояние в целом стабильное, резервы у государства есть. Он также отметил, что зависимость республики от импорта, в частности, строительных материалов и оборудования, остается, однако Правительство планомерно работает над реализацией проектов, направленных на снижение импортозависимости по ключевым товарам.

Вице-премьер также добавил, что колебания на валютном рынке неизбежны – они и раньше происходили, и будут происходить.

– Вопрос в том, как реагировать, какие превентивные меры принимать, чтобы снизить негативное влияние колебания валютных курсов. Могу сказать, что по реализуемым инвестиционным проектам такие риски, в принципе, отсутствуют, потому что есть определенные инструменты минимизации подобных рисков, и они срабатывают. То есть компании, банки уже знают, как себя страховать, когда идет реализация проектов, – добавил Нурлан Байбазаров.