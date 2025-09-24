От Тургеня до Каскелена

В нынешнем Послании народу Глава государства подверг критике состояние сферы туризма, где накопилось немало проблем. Отныне комплексное развитие туристической инфраструктуры будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. На центральном уровне поручено сфокусироваться на вопросах привлечения международных туристов, а также законодательного обеспечения политики в данной отрасли.

Как отметил Президент, одна из самых актуальных задач – соз­дание современной инфраструктуры горного и горнолыжного туризма в Алматы и Алматинской области. Если она будет полностью решена, наши курорты станут известны во всем мире и превратятся в национальный бренд Казахстана.

Вопрос развития Алматинского горного кластера находится на повестке дня центральных и местных властей на протяжении нескольких последних лет. За это время состоялся ряд рабочих совещаний, а также переговоров с потенциальными зарубежными инвесторами.

В итоге был разработан мастер-план горного туризма, в котором определены три перспективные зоны от Тургеня до Каскелена – восточная, центральная и западная. Согласно документу, к 2029 году общую протяженность горнолыжных трасс планируется увеличить до 700 км, создать инфраструктуру мировых стандартов, сделав ее доступной для широких слоев населения.

В частности, в центральную зону горного кластера войдут турбазы «Шымбулак», «Ой-Карагай», «Пионер», «Ким-Асар» и «Бутаковка». Здесь в дополнение к действующим 16 подъемникам установят 42 новых (бугельных, кресельных и гондольных). В результате ожидается увеличение пропускной способности объек­тов до 34 тыс. человек в день.

В Каскеленском и Тургеньском ущельях построят современные зоны отдыха, проложат линии связи и высокоскоростного Интернета. Благоустроят озеро Иссык, создадут 27 новых турис­тических марш­рутов, откроют курсы профессионального обу­чения гидов и экскурсоводов.

Кроме того, компанией PGI Management из Андорры разработана концепция горнолыжного курорта Almaty Superski, включающего пик Кумбель и урочище Кок-Жайляу, с трассами общей протяженностью более 65 км. Здесь особое внимание уделят сохранению природного ланд­шафта, а также созданию условий для людей с инвалидностью.

Сеть канатных дорог

Согласно данным статистики, в 2024 году Алматы принял 2,3 млн турис­тов, из которых 680 тыс. – иностранцы. По прог­нозам экспертов туриндустрии, в ближайшие пять лет турпоток вырастет до 5 млн, а формируе­мый горный кластер станет крупнейшим в Центральной Азии всесезонным туристическим объектом.

Отечественные инвесторы планируют построить сеть канатных дорог «Ой-Карагай» – «Шымбулак», которая соединит не только эти курорты, но и расположенные между ними турбазы «Алматау», «Ким-Асар», «Бутаковка», «Котырбулак» и «Пионер».

– Есть проблема перегруженности популярных горнолыжных комплексов, в частнос­ти Шымбулака и Ой-Карагая, что ограничивает возможность профессиональной подготовки спортс­менов, – говорит генеральный секретарь Национальной лыжной ассоциации РК Аскар Валиев. – Им приходится проводить учебно-тренировочные сборы за рубежом. Поэтому вопрос создания единой спортивно-туристической зоны давно назрел.

С этим мнением согласен генеральный директор Shymbulak Mountain Resort Ринат Абдрахманов. По его словам, небольшие турбазы испытывают недостаток посетителей. Создание единого кластера позволит сбалансировать туристические потоки.

– Ключевым аспектом является общая протяженность горнолыжных трасс, – считает специалист. – В последнее время мы наблюдаем значительный рост числа зарубежных турис­тов, приезжающих в Алматы покататься на лыжах. Но, к сожалению, инфраструктура не выдерживает такого наплыва. Сейчас к проекту горного клас­тера проявляют интерес фонды из Франции и Австрии. Однако без поддержки государства в вопросах подведения электричества, систем водоснабжения, канализации и газификации нам не обойтись.

По предварительным расчетам, общий объем инвестиций, необходимых для строительства канатных дорог, туристических деревень, гостиниц, ресторанов, подготовки горных склонов сос­тавит около 1 млрд долларов.

По словам Рината Абдрахманова, образцовой моделью для Алматы может служить горный кластер Grandvalira в Андорре, построенный в 2003 году. Здесь насчитывается свыше 200 км лыжных трасс. Это маленькое европейское государство с населением всего 86 тыс. человек ежегодно принимает до 9 млн (!) туристов, большая часть которых приезжает зимой кататься на лыжах. Туризм – главный двигатель экономики страны, дающий 80% ВВП.

Объединяя природу,

спорт и досуг

Весной нынешнего года в ходе совещания в Алматы проект горного кластера был представлен Премьер-министру Олжасу Бектенову. Как отметили участники встречи – представители ведущих компаний в сфере горнолыжного туризма из США, Франции и Андорры Синиша Топалович, Винсент Тассар и Жоан Виладомат, стратегичес­кая цель – формирование уникального туристического бренда Almaty Mountains Destination, объединяющего природу, досуг, спорт и культуру.

По мнению экспертов, необходимо организовать круглогодичный режим работы курортов, чтобы летом лыжные трассы использовать в качестве велосипедных и пеших маршрутов. Еще один ключевой аспект – соблюдение экологичес­ких норм и требований. Планируется осуществлять цифровой мониторинг окружающей среды, использовать возобновляемые источники энергии, запустить электрические шаттлы для перевозки туристов.

В свою очередь Премьер-министр подчеркнул, что государство возьмет на себя ответственность за обеспечение качества и контроля во время строительства объектов, в том числе экологического характера. За счет госбюджета построят дороги, коммуникации, горнолыжную инфраструктуру.

Как отметил Олжас Бектенов, один доллар, вложенный государством в курортную индустрию, привлекает два доллара частных инвестиций. Это огромные возможности для диверсификации отечественной экономики. Данный проект полностью поменяет экономический ландшафт не только Алматы и Алматинской области, но и всей страны.

В ближайшее время мастер-план Алматинского горного клас­тера вынесут на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии. Документ признан критически важным, имеющим общестрановое значение. В ходе осуществления проекта будет задействован ряд ведомств, в том числе министерства нацио­нальной экономики, туризма и спорта, акиматы Алматы и Алматинской области.

Большой вклад в развитие отрасли вносят представители деловых кругов. Нынешним летом в ущелье Ой-Карагай на высоте 2 140 м открылась новая локация – площадка Aqtas, на которой обустроена гондольная канатная дорога. Планируются установка бугельного подъемника, возведение глэмпинга, аттракционов.

В ближайшие три года территория курорта Ой-Карагай увеличится почти в десять раз – с нынешних 105 до 1 000 га. Будет создано 500 новых рабочих мест, объем частных инвестиций сос­тавит 83,2 млрд тенге. Акимат Алматинской области оказывает поддержку предпринимателям в вопросах подведения к объекту газа, электричества, сетей водоснабжения, строительства дорог.

По оценкам экспертов туриндустрии, Алматинская область имеет все шансы стать горнолыжной туристической Меккой. Для этого необходимо объединить усилия власти и бизнеса по решению отраслевых проб­лем, создать комфортную среду для привлечения инвестиций. Предприниматели предлагают расширить перечень налоговых преференций, открыть льготное кредитование, упразднить таможенные пошлины на ввоз из-за рубежа импортного оборудования. По их словам, важно сократить сроки рассмотрения документации в госорганах.

Одна из рекомендаций – включить в школьную прог­рамму уроки по катанию на горных лыжах, что будет способствовать привлечению детей к спорту, пропаганде здорового образа жизни. Во всем мире горный туризм является одним из самых прибыльных и инвестиционно привлекательных секторов экономики. В нашей стране для развития этой отрасли имеется большой природный потенциал.