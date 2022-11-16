Ежегодно в стране разводится каждая шестая супружеская пара.

По данным Бюро национальной статистики, за январь – апрель 2022 года в республике зарегистрировано 36 145 браков и 5 680 разводов. То есть разводится каждая шестая пара. И в основном – в городах. На селе семьи крепче. Причем, согласно статистике, чаще всего расторгают семейные отношения пары с брачным опытом свыше 10 лет, а также те, у кого нет общих детей.

Чтобы бороться с печальной статистикой, власти готовы вмешаться «в дела семейные». Так, с 2018 года в казахстанских судах реализуется пилотный проект «Семейный суд», который предполагает ряд мер, направленных на сохранение семьи. Сторонам оказывается юридическая и психологическая помощь.

В столице Казахстана один из самых высоких коэффициентов семейных разводов по регионам. В Астане данный проект реализуется на базе Алматинского районного суда. В ходе недавно проведенного заседания «круг­лого стола» судьи, медиаторы, психологи, руководители отделов РАГС, представители государственных органов и общественных объединений обсудили реализацию важного и нужного для страны проекта.

Как отметил председатель Алматинского районного суда Асан Бакишев, за год увеличилось количество исковых заявлений о брачно-семейных отношениях. В частности, за 10 месяцев 2021 года в районный суд поступило 2 735 заявлений о разводе, а за аналогичный период текущего года – уже 3 342.

В рамках пилотного проекта «Семейный суд» после того, как поступает исковое заявление о разводе, к работе подключаются психологи и медиаторы. Первые проводят беседу с супругами, выясняют причины, которые подтолкнули их к такому шагу, пытаются обсудить проблему и примирить стороны.

Если же люди приняли окончательное решение, то на помощь приходят медиаторы. Они предлагают урегулировать отношения, расстаться «по-дружески» и общаться цивилизованно. В частности, между супругами заключается соглашение о разделе имущества. Если у них есть общие дети, то договариваются об определении местожительства ребенка, алиментах, о порядке его общения с родителями. Таким образом, все эти вопросы решаются в досудебном порядке, что упрощает жизнь не только бывшим супругам, но и разгружает суды.

Как говорят психологи и медиаторы, зачастую споры между мужем и женой возникают из-за банального «сделать назло». Мать не дает общаться с ребенком отцу, а он, в свою очередь, не платит алименты. Им трудно договорится друг с другом, и в такой ситуации «третьи лица» оказываются как раз кстати. К слову, в 2022 году без рассмотрения по заявлению истца в связи с примирением сторон остались 1 585 исков. То есть столько семей удалось спасти от развода.

Судьи, конечно, проанализировали основные причины расторжения брака. 75% указывают шаблонную фразу – «не сошлись характерами». Далее идут социально-бытовые, жилищные, материальные проблемы, супру­жеская неверность, вопросы, связанные с рождением ребенка.

Анализ причин распада семей, проведенный судами – участниками пилотного проекта «Семейный суд», подтверждает, что причина «не сошлись характерами» скрывает много других поводов для расставания. В 48% случаях это алкогольная, наркотическая и игровая зависимость. Причем именно последняя все чаще разбивает семьи. Бытовое насилие – еще один веский повод, по которому женщины (в большинстве случаев) подают на развод.

Мечта всех, кто причастен к проекту «Семейный суд», – чтобы при вступлении в брак молодоженам выдавали сертификат об их готовности к семейной жизни. Ведь зачастую многие связывают себя узами Гименея, находясь в розовых очках. Но когда семейная лодка разбивается о быт, не могут прийти к консенсусу, поскольку, как говорят психологи, у каждого разные представления о семейных устоях. Поэтому к проекту привлекаются общественные организации, которые также оказывают неоценимую помощь. К примеру, можно пройти бесплатно онлайн-обучение по подготовке к семейной жизни.

В зарубежных странах семейные психологи – вполне привычное явление. Они помогают мужу и жене разобраться в конфликте и попытаться его решить. В Казахстане такой формат решения семейного разлада только зарож­дается. Пока у нас в качестве «психологов» зачастую выступают родители или друзья. Но у них предвзятое отношение, а специалист по семейным делам должен быть беспристрастен и объективен.

Кроме того, во многих государствах заключается брачный контракт. Примечательно, что в Казахстане эта практика законодательно закреплена с 1998 года. Но к ней зачастую обращаются люди с высоким уровнем достатка, а также те, кто повторно вступает в брак. Однако с развитием рыночных отношений, ростом благосостояния казахстанцев, увеличением имущественной базы семьи институт брачного договора приобретает все большую привлекательность и актуальность. Юристы уверены, что брачный договор не провоцирует развод, а в большинстве случаев даже удерживает от него. Однако многих смущает моральная сторона вопроса: как во время свадьбы можно думать о разделе имущества?

Но брачные контракты заключаются прежде всего для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций в дальнейшем. В них можно определить, кому из детей и с какого периода перейдет имущество родителей, можно предусмотреть права даже на несуществующую недвижимость, приобретаемую в будущем.

По словам юристов, насмотревшись американских сериалов, некоторые просят включить в брачный договор условия о количестве детей в браке, прописать бытовые обязанности, ограничения на потребление алкоголя либо просмотра телепрограмм, даже количество и частоту исполнения «супружеского долга». Но данный документ не регулирует личные неимущественные отношения супругов. Наказать неверных мужа или жену миллионными штрафами – явление в мировой практике достаточно распространенное, но в Казах­стане такой пункт тоже указать нельзя. Можно лишь оговорить варианты раздела имущества в зависимости от причин развода. Также соглашение не регулирует права и обязанности супругов в отношении детей.

Согласно статье 40 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» заключить брачный контракт можно не только до регистрации, но и после нескольких дней, месяцев и даже лет супружеской жизни, даже за полчаса до развода. Если это делается до брака, то ­документ вступает в силу с момента государственной регис­трации отношений супругов. Но в наше время многие пары предпочитают жить вместе, как говорится, без «штампа в паспорте». Получается, брачный договор, пусть косвенно, но способствует укреплению семейных устоев, понуждая к официальным отношениям. Срок действия договора супруги могут определить на свое усмотрение.

...Последствия разводов, увы, печальные. Прежде всего страдают дети, которые растут в неполной семье, как правило, не получая всю родительскую любовь и нужное воспитание, что безусловно отражается на их психологическом развитии. Поэтому не удивительно, что в Казахстане и дальше намерены проводить работу по расширению проекта «Семейный суд», спасая тем самым многие наши семьи.