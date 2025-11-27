Опыт был изучен в построении международного центра научных и образовательных инноваций

Фото автора

Делегация Кыргызской Республики во главе с заместителем председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдилем Байсаловым и вице-министром науки и высшего образования РК Талгатом Ешенкуловым посетила Satbayev University, чтобы познакомиться с работой зарубежных филиалов на базе казахстанских вузов, инфраструктурой, наукой и научными проектами первого технического вуза Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Гости посетили ключевые научные и образовательные подразделения университета, такие как технологический парк Stroytech, Международный R&D-центр передовых функциональных материалов и их композитов, аудитории Porsche и Astana Motors.

Большое внимание было уделено филиалу City University of Hong Kong и производственной лаборатории MIT FabLab — уникальным филиалам лидирующих мировых университетов, которые позволяют студентам Satbayev University обучаться по мировым стандартам, работать с передовыми технологиями и участвовать в глобальных исследовательских проектах.

Во время визита делегация ознакомилась с современными подходами к обучению, интеграцией науки в образовательный процесс и возможностями университетской экосистемы для развития стартапов. Представители Кыргызской Республики отметили высокий уровень технического оснащения лабораторий и учебных аудиторий, практико-ориентированный подход, который помогает студентам осваивать современные технологии в реальных условиях, а также потенциал Satbayev University как международного центра подготовки инженерных кадров.

Визит проходил в рамках участия кыргызской делегации в конференции ЮНИСЕФ «Поколение 2050: инвестиции в завтрашний день сегодня» и стал важным шагом в укреплении сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном в области науки, образования и инноваций.