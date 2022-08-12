Дело LRT направляется в суд

Прокуратура Нур-Султана по результатам изучения уголовного дела в отношении экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова, председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана и их сообщников приняло решение об утверждении обвинительных актов по ним, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа города.

В настоящее время в порядке статьи 304 Уголовно-процессуального кодекса обвинительные акты вручены под расписку всем участникам уголовного процесса, в том числе защитникам обвиняемых Султанбекова и Ардана.

«Султанбеков и Ардан скрываются за рубежом и уклоняются от явки, в связи с чем прокуратура, руководствуясь частью 2 статьи 304 УПК, публикует настоящее сообщение о направлении уголовного дела в отношении них в суд», – сообщили в прокуратуре.

Ранее прокуратура в соответствии с требованиями УПК посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ уведомило Султанбекова и Ардана о необходимости явки на допрос и для объявления постановления о квалификации их деяний.

Однако в назначенное время Султанбеков и Ардан не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

«Вместе с тем действующее законодательство предусматривает разбирательство дела в суде в отсутствии подсудимого, когда подсудимый находится вне пределов Казахстана и уклоняется от явки в суд (статья 335 УПК)», – резюмировали в столичной прокуратуре.