Дело напавшего с топором на школьников подростка передали в прокуратуру

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Дело о чрезвычайном происшествии в петропавловской школе № 4, в которой ученик ранил топором одноклассников, уже изучается в прокуратуре. Комментарий в этой связи прозвучал на брифинге начальника департамента полиции СКО Айдына Кабдулдинова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Ученик девятого класса сразу был взят под арест, - сообщил главный полицейский СКО. - И до настоящего времени он находится в следственном изоляторе. Проведены все необходимые следственные действия. Согласно выводам экспертизы, подозреваемый может предстать перед судом. Его деяния квалифицированы как покушение на убийство. Уголовное дело направлено в прокуратуру для изучения и дальнейшего направления в суд".

Напомним, что громкое ЧП произошло 13 февраля 2023 года в школе № 4 Петропавловска. Ученик девятого класса утром пришел на занятия с топором и ножом в сумке. Он поднялся на второй этаж, зашел в туалет, надел маску, вышел в коридор и напал на одноклассника, а затем нанес телесное повреждение десятикласснице.

Обезвредили "лесоруба" сами школьники, которых позже поощрили в полиции.

Позже стало известно, что нападавший состоял на учете у психиатра, его неоднократно обследовали и лечили, но, по словам завуча Алмагуль Касымовой, с таким диагнозом он имел право учиться в обычной школе.