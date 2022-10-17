Дело о хищении грантов на бизнес-идеи расследуют в Петропавловске

Гранты для авторов бизнес-идей фиктивно оформляла специалист отдела занятости и социальных программ города Петропавловска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовом мониторингу.

В оформлении фиктивных грантов, предназначенных для бизнес-идей по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбеқ», подозревают специалиста отдела занятости и социальных программ Петропавловска.

В ходе следствия установлено, что выделенные деньги предприниматели так не получили. Они ушли в карман людей, причастных к совершению преступления в личных целях.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование.

Подозреваемая по решению суда Петропавловска взята под домашний арест сроком на 2 месяца.