День очищения: более 600 деятелей культуры вышли на уборку в Астане

23 марта в Казахстане отмечают День очищения - Тазару күні - в рамках праздничной декады Наурызнама, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Работники учреждений культуры и известные артисты в честь этой даты устроили в столице масштабный субботник, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В поддержку этой инициативы коллективы Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, театра «Жастар», Музыкального театра юного зрителя, Театра драмы и комедии имени А.Мамбетова, Театра кукол и других учреждений культуры столицы организовали субботники, внеся свой вклад в сохранение чистоты окружающей среды.

В рамках мероприятия они очистили прилегающую к учреждениям территорию от снега, мусора, скопившегося после зимы, старых листьев.

«Сегодня после праздника Наурыз мейрамы мы всем коллективом собрались, чтобы поучаствовать в акции Тазару күні. За короткое время нам удалось привести в чистоту территорию филармонии, а также приятно провести время в дружеской атмосфере», — рассказал главный дирижер симфонического оркестра Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева Калкаман Дуйсембаев.

День очищения учрежден 23 марта с целью формирования экологической культуры, бережного отношения к природе и популяризации ответственности за чистоту окружающей среды. Эту инициативу поддержали народные артисты Казахстана, отметив важность экологических акций.

«Мы рады присоединиться к декаде Наурызнама — Тазару күні и поддержать масштабную экоакцию «Таза Қазақстан». Этот день прошел с пользой: мы не только внесли вклад в чистоту столицы, но и получили заряд позитивных эмоций от общения друг с другом», — отметила певица эстрадно-вокального отдела Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева народная артистка Казахстана Майра Ильясова.

На субботнике в филармонии присутствовали такие известные артисты, как Нұржамал Үсенбаева, Гүлнұр Оразымбетова, Светлана Айтбаева, Фарида Жолдасова, Парасат Отан, Данияр Мұқан.

Субботники на территории других учреждений культуры также поддержали известные деятели культуры и искусства.

В этот день более 600 деятелей культуры приняли участие в субботниках.