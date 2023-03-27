День открытых кулис

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Михаил Тё, Жамбылская область

Сегодня работники театров всего мира отмечают профессиональный праздник.

Коллектив областного русского драматического театра в этом году организовал День открытых дверей, на который приглашены все неравнодушные к театру люди.

– За годы своего существования мы достигли немалых высот, – говорит директор театра Акылдос Тажиев. – За плечами – участие в республиканских и зарубежных фестивалях, гастроли, победы коллектива в творческих состязаниях, а также личные награды работников. Театр ведет активную агитационную работу в рамках государственных программ, старается держать руку на пульсе. Коллектив стремится отвечать вызовам современности, пропагандируя здоровый образ жизни и духовные ценности…

Так, в целях профилактики религиозного экстремизма и терроризма на сцене показывается музыкальная драма Евгения Дубовика «Я хочу домой». Театр обращает внимание на проблемы алкоголизма, наркомании и домашнего насилия. На них делается акцент в социальной трагедии Владимира Коняева «Клетка». В рамках борьбы с коррупцией демонстрируются, в том числе в онлайн-режиме, такие спектакли, как «Ревизор» по одноименной комедии Николая Гоголя, «Жанна д’Арк» Стефана Цанева, «Чиновник» Владимира Соллогуба и сказка Юрия Жигульского «Золотой ключик», поставленная по мотивам произведения Алексея Толстого. Стали традиционными и творческие встречи работников театра с учащимися школ города.

По словам заведующей литературной частью областного русского драмтеатра Ольги Махиня, ежегодно театр проводит Международный театральный фестиваль детских творческих коллективов имени Камата Касенова, в котором принимают участие дети и из Кыргызстана, России, Узбекистана, Испании, Украины и Сербии.

В июне фестиваль состоится уже в четвертый раз. Примечательно, что это первый и пока единственный подобный проект в Казахстане, в рамках которого юные таланты имеют возможность не только показать себя, но и поучаствовать в мастер-классах по актерскому мастерству.

В апреле труппе предстоят гастроли в городе Талдыкоргане, а также участие в XI Международном театральном фес­тивале «Золотая провинция» в городе Пензе, где планируется показать фантасмагорию Нины Садур «Панночка» по мотивам известной мистичес­кой повести Николая Гоголя «Вий». Режиссером-постановщиком нового спектакля выступил столичный мастер сценичес­кого искусства Игорь Седин, специально приглашенный из Государственного академического театра драмы им. М. Горького.

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