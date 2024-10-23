День Республики нужен для напоминания об основах независимости государства – эксперт

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, ставшая первым шагом страны на пути к независимости. В 2009 году День Республики был исключен из перечня государственных праздников. Однако в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая предложил возродить праздник.

Мнением об исторической и политической значимости Дня Республики поделилась доцент кафедры «Политология» Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, PhD, Таукебаева Эльмира.

- Эльмира Сериковна, по вашему мнению, какова политическая и историческая значимость Дня Республики?

- День Республики символизирует ключевой момент в истории Казахстана, когда был провозглашен суверенитет государства и декларированы его политико-правовые основы. Это дата, объединяющая народ вокруг идеи национальной идентичности, важная для укрепления государственного единства и формирования политической культуры.

- В чем принципиальное различие между Декларацией о государственном суверенитете Казахской ССР и Конституционным законом «О государственной независимости Республики Казахстан»?

- Декларация о государственном суверенитете является первым шагом к независимости, закрепляя автономные права Казахстана в рамках СССР. В отличие от нее, Конституционный закон «О государственной независимости» провозглашает полную независимость и устанавливает основы суверенного государства, формируя правовые, экономические и социальные основы будущего. Многие путают понятия суверенитета и независимости, считая их синонимичными. На самом деле, они взаимодополняют друг друга: суверенитет подразумевает верховенство и единство государственной власти, избранной народом Казахстана. Демократия предполагает власть народа, однако запрашивать мнение граждан по всем политическим вопросам не всегда рационально. Поэтому народ делегирует полномочия профессиональным управленцам, которые вправе принимать решения в Казахстане. Ни одна внутренняя или внешняя сила не должна иметь влияния на эти полномочия, это и есть суть суверенитета.

- В 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев предложил возродить праздник. По вашему мнению, чем было продиктовано решение вернуть День Республики в календарь национальных праздников?

- Я полагаю, что возвращение Дня Республики обусловлено стремлением акцентировать значимость суверенитета, укрепить национальную идентичность и подтвердить целостность нашего государства. Этот праздник нужен для напоминания всем нам об основах независимости нашего государства и о том, что мы все являемся носителями власти.

- Можно ли это рассматривать как часть стратегии на обновление национальной идеологии?

- Да, это можно воспринимать как шаг к обновлению национальной идеологии, направленной на акцентирование внимания на патриотизме и исторических достижениях. Однако необходимо подойти к этому вопросу системно. Для народа Казахстана, особенно для молодежи, которые не осознали эпоху Советского Союза и не были свидетелями спущенных сверху политических решений, этот праздник не должен восприниматься только как еще один выходной день. День Республики должен объединять общество вокруг общих ценностей и традиций.

- Как вы считаете, какие реформы или инициативы президента Токаева будут иметь долгосрочное значение для будущего независимого Казахстана и его суверенитета?

- На мой взгляд, во-первых, это инициативы, направленные на обновление и модернизацию политической системы, которые обеспечат подотчетность власти, транспарентность принятия политических решений и станут основой сильного гражданского общества. Во-вторых, экономические реформы, направленные на диверсификацию экономики и повышение уровня жизни граждан. В-третьих, реформы в области образования и науки, без них не будет развития человеческого капитала, технологического прогресса и устойчивости общества.

- Какую символику приобретает День Республики для внутренних и внешних политических процессов?

- В условиях современной геополитической напряженности, День Республики становится символом единства и сопротивления внешним угрозам. Для внутренних процессов это день, когда подчеркивается поддержка национальных ценностей и идентичности, а для внешних – демонстрация независимости и стремление к стабильности и развитию на международной арене.