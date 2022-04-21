День Службы государственной охраны Республики Казахстан

В Казахстане отмечается день Службы государственной охраны РК, сообщает Kazpravda.kz.

21 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Службы государственной охраны Республики Казахстан. Он был установлен Указом Президента страны №814 от 4 мая 2014 года.

Напомним, Служба государственной охраны была учреждена Указом Президента РК от 21 апреля 2014 года в результате слияния Службы охраны Президента и Республиканской гвардии.

Служба государственной охраны Республики Казахстан – Специальный государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан, выполняющий функции службы охраны Президента Республики Казахстан и Республиканской гвардии Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц, объектов.

Служба Государственной охраны Республики Казахстан обеспечивает безопасность лиц и объектов государственной значимости.

Основными задачами СГО РК являются:

- обеспечение безопасности и охраны Президента РК, а также членов его семьи;

- обеспечение безопасности должностных лиц, список которых утверждает Президент РК;

- защита собственности, обеспечение безопасности и общественного порядка на охраняемых объектах и местах пребывания охраняемых лиц;

- выявление с последующей нейтрализацией угроз представляющих объектам и охраняемым лицам;

- противодействие терроризму;

- охрана государственных символов Республики Казахстан.