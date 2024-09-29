День труда отмечается в Казахстане

Праздник учрежден Указом президента в ноябре 2013 года и отмечается прежде всего в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста, передает Kazpravda.kz

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Сегодня в Казахстане отмечается День труда. К целям празднования также относятся стимулирование производительного труда, повышение статуса и авторитета рабочих профессий, пропаганда рабочих профессий среди молодежи, возрождение многолетних традиций рабочих династий в семьях и сплочение трудовых коллективов. Все это проходит ежегодно в рамках идеи Президента по построению Общества Всеобщего труда.

Помимо этого, с целью повышения авторитета человека труда в казахстанском обществе учреждена медаль «Еңбек ардагері» и высшая степень отличия - «Қазақстанның Еңбек Ері» (Герой труда Казахстана). Медалью «Еңбек ардагері» награждают работников различных отраслей экономики и лиц, достигших пенсионного возраста, с общим стажем работы более 40 лет, из которых не менее 10 лет – в одной отрасли, а также достигших наивысших результатов в трудовой деятельности. Высшая степень отличия «Қазақстанның Еңбек Ері» присваивается за выдающиеся достижения в экономическом и социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан. Лицам, удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Ері», вручается знак особого отличия – Золотая звезда и орден «Отан».

Начиная с 2016 года, в Казахстане ежегодно проводится республиканский конкурс «Еңбек жолы», приуроченный к празднованию Дня труда и чествованию «Человека труда». Одна из номинаций конкурса – «Лучший наставник работающей молодежи». Каждый из лауреатов конкурса в этой номинации имеет более 20 лет трудового стажа. За эти годы они обучили сотни молодых специалистов.