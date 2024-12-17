Деньги со счета у пенсионерки похитила соседка по больничной палате в Экибастузе
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В полицию города Экибастуз Павлодарской области обратилась пожилая женщина, сообщившая, что с ее счета сняли порядка 13 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
Полицейские установили, что пенсионерка с 28 ноября по 2 декабря проходила лечение в больнице в инсультном отделении. Вместе с ней в палате лежали несколько пациентов, все они были опрошены следователем.
В результате установлена молодая женщина, которая путем незаконного доступа в мобильное приложение банка совершила кражу денег со счета пенсионерки.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, добавили в полиции.