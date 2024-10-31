Мебельщик в Астане обманывал клиентов

Житель Астаны в соцсетях активно рекламировал свои услуги по изготовлению корпусной мебели по индивидуальным заказам, однако обещаний не выполнял

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день пострадавших от бездействия мебельщика 8 жителей столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны

Накануне в полицию обратилась 51-летняя гражданка, которая заявила, что полгода назад наткнулась на страничку, где увидела качественные работы по изготовлению мебели и позвонила мастеру.

По словам женщины, после заключения договора мужчина обещал, что через месяц у нее будет новая кухня. Потерпевшая внесла предоплату и принялась ждать, но злоумышленник так и не исполнил ни заказов, ни обещаний, поэтому ей пришлось обратиться за помощью в полицию.

На удочку мошенника попала и другая 47-летняя местная жительница. Выяснилось, что потерпевшей угораздило заказать у него кухонный гарнитур. Договор был заключен, она внесла предоплату в размере около миллиона тенге. Но прошло пару месяцев, как он не выходит на связь.

На сегодняшний день пострадавших от бездействия мебельщика насчиталось 8 жителей столицы.

«Полицейские установили 33-летнего подозреваемого, который обманным путем, под предлогом изготовления мебели завладел денежными средствами у граждан. Подозреваемый признал свою вину. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело», – сообщили в полиции.

Стражи правопорядка настоятельно рекомендуют быть внимательными и не доверять малознакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников.