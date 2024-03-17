Денис Никиша завоевал историческую медаль для Казахстана

Казахстанец Денис Никиша стал серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку в Роттердаме, сообщает Olympic.kz.

Спортсмен финишировал вторым в финале на дистанции 500 метров, преодолев ее за 41.676.

Первым на финише был Сяоцзюнь Лин из Китая. Канадец Джордан Пьер-Жиль завоевал бронзовую награду.

Добавим, что он стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль на взрослом ЧМ в шорт-треке.

- Эмоции сейчас невероятные. У меня просто нет слов. Наконец-то медаль у нас, наконец-то. В прошлом году она от меня ускользнула. Сегодня же все получилось. Я очень доволен результатом. «Серебро» - достойное выступление. Впервые в истории у нас медаль с чемпионата мира. Я доволен.

Самое сложное - это всегда борьба с самим собой. Думаю, спортсмены понимают, что именно я имею ввиду. Я очень доволен. Улыбка не сходит с лица.

Есть удовлетворение. Как раз сезон заканчивается. Последний международный старт. Теперь есть время отдохнуть, восстановиться. И нужно работать дальше, так как осталось два года до Олимпиады в Милане,- сказал Денис Никиша.