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Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.

В результате пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге. В своей работе организаторы использовали подконтрольные компании — ТОО «Алло, не керек» и «i-m@rketing», «Gold SapaPremium», которые выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.



На преступные доходы организаторы покупали частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые оформляли на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор пирамиды помещен под стражу.