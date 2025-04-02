Депутат Бапи считает, что за флагом с арабской надписью стоят экстремистские силы

Мажилис,Закон и Порядок
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

По его мнению, провокационный характер данного события и символика, нанесенная профессионально на государственный флаг, указывают на то, что все это было спланировано заранее и специально организовано какой-то группой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Ермурат Бапи считает, что такие факты, как демонстрация казахстанского флага с арабской надписью, свидетельствуют об атаке на государственность и светский строй Казахстана. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz

«В социальных сетях широко распространилась фотография, на которой четыре женщины в черной религиозной одежде, полностью закрывающей их лица и тела, запечатлели себя с Государственным флагом Республики Казахстан во время спортивных соревнований на катке. На Государственный флаг в их руках нанесена арабская надпись и силуэт арабского меча.

Наше внимание привлек тот факт, что на флаге надписи арабским шрифтом выполнены очень качественно, маркировка сделана специальным печатным инструментом. Значит, это не просто бытовое хулиганство или дурное и недостойное поведение. Это – открытое противостояние нашему обществу, нашей государственности, нашим национальным традициям и идентичности», - считает мажилисмен.

Он задается вопросом - эти четыре девушки, пытающиеся пропагандировить чуждое казахстанскому обществу действие, используя флаг страны, жертвы какой-то провокационной группы?

«Возможно, за этим грубым нарушением закона, совершенного ими по молодости, либо из-за материальной заинтересованности, либо из-за их религиозной неграмотности, кроются действия экстремистских сил. Я считаю, что наряду с четырьмя девушками, к которым были применены меры административного наказания, должны быть привлечены к ответственности и организаторы таких преступных действий», - отметил Бапи.

Также депутат встревожен тем, что на некоторых маркетплейсах в свободном доступе продается флаг Казахстана по 5 тысяч тенге с аналогичными и другими надписями.

«Это что за безобразие?! Кто это допускает? Несомненно, согласно Конституции страны, мы являемся светским государством, где никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам отношения к религии. В Казахстане соблюдается свобода вероисповедания каждого гражданина. И наши национальные ценности, единство народа и культурное наследие охраняются законом. Но действия деструктивного характера не должны посягать на наше единство», - считает Ермурат Бапи.

По его мнению, провокационный характер данного события и символика, нанесенная профессионально на государственный флаг, указывают на то, что все это было спланировано заранее и специально организовано какой-то группой.

«Кто может быть заказчиком? Какова цель организаторов? На эти вопросы четко должны ответить правоохранительные органы! Чтобы избежать повторения такой провокации, необходимо провести тщательное расследование», - заключил депутат.

#мажилис #флаг #Бапи #экстремисты

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