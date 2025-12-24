Елнур Бейсенбаев считает, что во многих регионах социально-предпринимательские корпорации превратились в «черные ящики», закрытые для общества и бизнеса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшнем пленарном заседании Мажилиса руководитель фракции AMANAT Елнур Бейсенбаев подверг критике деятельность СПК в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

По словам парламентария, миссия СПК – это развитие регионов. И если они не справляются, то целесообразность их деятельности стоит под большим вопросом.

Аналогично есть вопросы и к работе стабилизационных фондов, которые получили 61 млрд тенге, но оказались неспособны влиять на уровень цен. Например, взлетевшая цена на картофель в три раза, вдвое подорожавшее мясо тому ясное подтверждение.

Как рассказал депутат Мажилиса, за последние пять лет СПК получили 528 млрд тенге. При этом у восьми из тринадцати корпораций, прошедших аудит, сформировался хронический убыток в 209 млрд тенге, а доходы сократились на треть.

«Вместо инвестиций в реальные проекты СПК используют примитивную схему размещения бюджетных средств на депозитах. Зачем нужен посредник в виде СПК, если вся его так называемая «работа» сводится к банковскому вкладу?», - недоумевает Елнур Бейсенбаев.

Как отметил парламентарий, до сих пор нет четкого ответа на вопросы о том, сколько рабочих мест создано, какую пользу получило население, как улучшилось социальное воздействие. Несмотря на то, что СПК именуются именно «социальными».

По итогам проверок в казну государства возвращены 61 млрд тенге, что само по себе является доказательством сказанного.