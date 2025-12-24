Елнур Бейсенбаев считает, что во многих регионах социально-предпринимательские корпорации превратились в «черные ящики», закрытые для общества и бизнеса
На сегодняшнем пленарном заседании Мажилиса руководитель фракции AMANAT Елнур Бейсенбаев подверг критике деятельность СПК в Казахстане
По словам парламентария, миссия СПК – это развитие регионов. И если они не справляются, то целесообразность их деятельности стоит под большим вопросом.
Аналогично есть вопросы и к работе стабилизационных фондов, которые получили 61 млрд тенге, но оказались неспособны влиять на уровень цен. Например, взлетевшая цена на картофель в три раза, вдвое подорожавшее мясо тому ясное подтверждение.
Как рассказал депутат Мажилиса, за последние пять лет СПК получили 528 млрд тенге. При этом у восьми из тринадцати корпораций, прошедших аудит, сформировался хронический убыток в 209 млрд тенге, а доходы сократились на треть.
«Вместо инвестиций в реальные проекты СПК используют примитивную схему размещения бюджетных средств на депозитах. Зачем нужен посредник в виде СПК, если вся его так называемая «работа» сводится к банковскому вкладу?», - недоумевает Елнур Бейсенбаев.
Как отметил парламентарий, до сих пор нет четкого ответа на вопросы о том, сколько рабочих мест создано, какую пользу получило население, как улучшилось социальное воздействие. Несмотря на то, что СПК именуются именно «социальными».
По итогам проверок в казну государства возвращены 61 млрд тенге, что само по себе является доказательством сказанного.
«На этом фоне цинично выглядят выплаты премий. Например, руководство СПК «Акжайык» за год получило 14 премиальных окладов. Наверное, это выплаты за «выдающиеся результаты» годовой работы по земельным махинациям, которые выявил ВАП», - заметил депутат.