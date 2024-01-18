О печальном состоянии плотины канала им К.Сатпаева предупредил депутат

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Депутат обеспокоен техническим состоянием инфраструктуры канала имени Каныша Сатпаева, расположенного в бассейне Иртыш.

Он считает, что в целях содержания насосных станций, гидротехнических сооружений в исправном состоянии, для обеспечения бесперебойной подачи воды населению, промышленности и для нужд сельского хозяйства, назрела необходимость в проведении его реконструкции и модернизации.

«Плотина № 87 гидроузла № 4, принадлежащая филиалу «Канала им. К. Сатпаева» РГП «Казводхоз», находится в аварийном состоянии. В 2019 году была проведена реконструкция, однако работы оказались некачественными и были проведены не в полном объеме. На сегодня канал находится в плохом техническом состоянии и требует реконструкции. Недоработки могут привести к аварии и разрыву технологической цепи каскада сооружений, так как при осмотре плотины представителями акимата Павлодарской области и центральных госорганов с привлечением специалистов было установлено наличие разрушения тела плотины», - сообщил Ернур Айткенов.

По словам депутата, за последние три года на территориях Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей продолжается маловодный период. Парламентарий считает, что сейчас правительству необходимо обратить на этот вопрос особое внимание и провести ряд комплексных мероприятий.

«Для гарантированного затопления павлодарской поймы предлагаем провести своевременный попуск в весенний период, а также строительные работы для увеличения емкости Шульбинского водохранилища с 2 до 3 кубических километров. В дальнейшем следует предусмотреть строительство второй очереди Шульбинского водохранилища с доведением полезной емкости до 6 кубических километров. Эти мероприятия обеспечат дополнительный объем Шульбинскому водохранилищу, обеспечив стабильное проведение природоохранного попуска, независимо от водности боковой приточности и наполнения Бухтарминского водохранилища», - предложил сенатор.

Депутат попросил главу правительства обратить внимание на указанные проблемы и принять своевременные меры по сохранению водных ресурсов реки Иртыш, которые позволят избежать кризисных ситуаций, связанных со снижением полноводности бассейна.