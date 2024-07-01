Депутаты ознакомились с работой тепловой станции в Астане

Мажилис
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Айман Аманжолова
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Депутаты начали работу в регионах. Мажилисмены от партии AMANAT Дуйсенбай Турганов, Павел Казанцев, Самат Нуртаза, Марат Башимов, Татьяна Савельева и Снежанна Имашева ознакомились с ходом строительных работ на ГТС «Туран» в Астане

Фото: пресс служба Мажилиса РК

В настоящее время продолжаются работы по строительству 4 котлов мощностью 250 Гкал/час. Это позволит подключить жилые дома Нуринского района столицы к единой системе теплоснабжения уже в предстоящем отопительном сезоне. Ранее они пользовались отдельными котельными.

Для решения проблем с теплоснабжением в рамках предвыборной программы партии AMANAT продолжается возведение ГТС «Туран». Первая котельная группа введена в эксплуатацию в прошлом году.

«Недавно мы приняли закон «О теплоэнергетике». Он позволяет усилить государственный надзор в этой сфере. Так, функции контроля тепловых сетей переданы от местных исполнительных органов Комитету атомного и энергетического надзора Минэнерго. Также вводятся мастер-планы развития теплоэнергетики, что также позволит систематизировать и упорядочить работу в данной отрасли. В Астане еще два года назад был дефицит тепла, но в прошедшем отопительном сезоне город впервые смог выйти на профицит. Этому поспособствовало введение в эксплуатацию газовой тепловой станции «Юго-Восток» и 1 очереди ГТС «Туран», – сказал Дюсенбай Турганов.

Как отметил депутат Павел Казанцев, ГТС «Туран» придаст импульс строительству жилья, поскольку теперь решен вопрос с обеспечением тепла. Ввод в эксплуатацию котельной в районе шоссе «Қорғалжын» позволит обеспечить теплоснабжением одни из основных районов с дефицитом тепла и перспективные районы застройки южнее улицы Сыганак, западнее проспекта Туран.

В частности, теперь возможно подвести тепловые сети к многофункциональному семейно-развлекательному туристскому району «Ellington», строящимся жилым комплексам Казахстанской Ипотечной компании и участку между шоссе Коргалжын и улицей Сейфуллина. Это позволит обеспечить ввод новых объектов жилья, в том числе социального, а также площадей для коммерческих организаций.

«С 2023 года мы приближаемся к уровню профицита. То есть никаких ограничений на подключение новых домов к тепловым сетям и каких-либо дефектов, связанных с тепловыми сетями, нет. Только что подключенные три станции позволяют нам поддерживать необходимый гидравлический режим. Мы можем обеспечить столицу теплом без лишних затрат», - говорит заместитель руководителя управления энергетики города Астаны Максат Есмагулов.

Кроме того, мажилисмены заслушали и предложения энергетиков, в том числе касающиеся новых поправок в закон об электроэнергетике.

В ходе поездок по регионам парламентарии посещают производственные и социальные объекты, проводят встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам. Депутаты информируют избирателей о принятых законодательных новшествах, изучают и систематизируют наиболее значимые проблемы, чтобы по возвращении обсудить их решение совместно с правительством. Итоги выездов в регионы будут обобщены осенью на одном из пленарных заседаний Мажилиса.

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