Депутаты помогают регионам подготовиться к новой волне паводков

Мажилис, Паводки
19

Мажилисмены продолжают работать в регионах, пострадавших от паводков. В некоторых населённых пунктах вода отступает, в других ожидается новая фаза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: пресс-служба Мажилис

На встречах с гражданами депутаты разъясняют, каким образом будет восстанавливаться нанесённый стихией ущерб, а также помогают в подготовке к грядущим подтоплениям.

Мажилисмены Нартай Сарсенгалиев, Едиль Жанбыршин, Ринат Заитов, Максат Толыкбаев и Абзал Куспан находятся в Атырауской области. Они ознакомились со строительством дамб, которые возводятся для предотвращения наводнений. Одна из них – на территории канала «Соколок», который охватывает микрорайон Жулдыз города Атырау и окрестности сёл Аксай, Акжар, Талкайран, Бесикты. На сегодня из 15 км дамбы возведены 8 км.

В Костанайской области депутат Екатерина Смышляева приняла участие в эвакуации жителей Карасуского района. Здесь в зоне подтопления находятся 8 из 39 населённых пунктов. В селе Карамырза пострадали 33 дворовые территории и 53 жилых дома.

На встрече с местными жителями мажилисвумен разъяснила, какая компенсация положена пострадавшим от паводков. Для этого специальная комиссия подсчитает нанесённый ущерб. Список пострадавших граждан, чьё жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.

«Сейчас местные исполнительные органы будут приступать к работе там, где есть возможность восстановить дом. Где её нет, как было заявлено Правительством, будут строиться новые дома на прежних участках. Однако, если эти участки остаются в зоне подтопления, то можно будет поменять локацию, этот вопрос будет решаться», – пояснила Екатерина Смышляева.

На сегодня паводок в Костанайской области идёт на спад. В регионе в зоне подтопления ещё остаются больше 150 частных жилых домов в шести населённых пунктах Карасуского и Костанайского районов, а также в областном центре.

Депутат Вера Ким продолжает работать в Павлодарской области. Она ознакомилась с техническим состоянием водоудерживающих дамб, укреплений и насыпей в посёлке Атамекен и селе Кенжеколь.

Первая фаза паводков здесь прошла без происшествий, ожидается вторая – в период попусков воды с Верхне-Иртышского каскада водохранилищ Восточно-Казахстанской области. В целях предотвращения подтоплений проводятся работы по завозу грунта для укрепления насыпей. В Атамекене имеется порядка 2 тыс. тонн грунта, в Кенжеколь завезено 6,5 тыс. тонн песка.

Подтопления из-за сброса воды грозят и городу Аксу. Здесь на юго-восточной стороне соорудили надземные насыпи. Также на набережной реки Иртыш ведётся строительство защитных сооружений протяжённостью 1020 м и высотой 4,5 м, использованы более 3 тыс. тонн грунта.

В беседе с экспертами и представителями ведомственных структур Вера Ким обратила внимание на необходимость проверки систем оповещения, определения мест эвакуации, регулярного контроля ситуации. Сейчас в населённых пунктах в круглосуточном режиме дежурят спасатели, специалисты проводят обследование и проверку укреплений.

#мажилис #депутаты #регионы #паводки

Популярное

Все
Целина: как это было
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Не стреляйте в Землю!
Образцовый приют для бездомных животных появился на окраине Петропавловска
Футболист прошел путь от нападающего до капитана сборной страны и лучшего тренера сезона
В Караганде пробуксовывает программа по отлову и стерилизации бездомных животных
Космонавт Айдын Аимбетов рассказал, чем пахнет воздух
Что такое рисковые развлечения, посетители лыжного стадиона "Шымбулак" познали на себе
Камбар Ермекбаев увлекся шитьем, а сегодня уже открывает цех по производству аксессуаров из натуральной кожи
Казахский язык придет в Оксфорд
Почти вся семья Евгения Васильева владеет казахским языком
В космосе не надо делать с детьми уроки, но очень хочется настоящего Нового года
Волна дошла до Петропавловска
Писатель Александр Казанцев совершил революцию в научной фантастике
Заботясь о природе, создаем лучшие решения
Методом краудфандинга сельчанка организовала сбор гуманитарки
Жамбылцы пришли на выручку
Автокараван с 20 тоннами важного груза отправился в пострадавшие от паводков регионы
Когда занимаешься любимым делом
Как академику Сатпаеву удалось избежать репрессий?
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Закон Республики Казахстан
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Не бороться, а предупредить. Научные подходы к противодействию паводков озвучил эксперт
Депутаты Мажилиса: Пострадавшим от паводка оказывается своевременная помощь
Пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы
Великий потоп в Кульсары: эвакуировано 5 тыс. человек
Паводки: лидер Казахстана выступит с обращением
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Правительство выделило средства на приобретение домов для п…
За ночь в Оренбурге подтопило еще сотни домов и участков
О паводковой ситуации рассказали в республиканском информац…
В МЧС сделали заявление по поводу селезадерживающей плотины…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]