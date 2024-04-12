Депутаты помогают регионам подготовиться к новой волне паводков

Мажилисмены продолжают работать в регионах, пострадавших от паводков. В некоторых населённых пунктах вода отступает, в других ожидается новая фаза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: пресс-служба Мажилис

На встречах с гражданами депутаты разъясняют, каким образом будет восстанавливаться нанесённый стихией ущерб, а также помогают в подготовке к грядущим подтоплениям.

Мажилисмены Нартай Сарсенгалиев, Едиль Жанбыршин, Ринат Заитов, Максат Толыкбаев и Абзал Куспан находятся в Атырауской области. Они ознакомились со строительством дамб, которые возводятся для предотвращения наводнений. Одна из них – на территории канала «Соколок», который охватывает микрорайон Жулдыз города Атырау и окрестности сёл Аксай, Акжар, Талкайран, Бесикты. На сегодня из 15 км дамбы возведены 8 км.

В Костанайской области депутат Екатерина Смышляева приняла участие в эвакуации жителей Карасуского района. Здесь в зоне подтопления находятся 8 из 39 населённых пунктов. В селе Карамырза пострадали 33 дворовые территории и 53 жилых дома.

На встрече с местными жителями мажилисвумен разъяснила, какая компенсация положена пострадавшим от паводков. Для этого специальная комиссия подсчитает нанесённый ущерб. Список пострадавших граждан, чьё жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.

«Сейчас местные исполнительные органы будут приступать к работе там, где есть возможность восстановить дом. Где её нет, как было заявлено Правительством, будут строиться новые дома на прежних участках. Однако, если эти участки остаются в зоне подтопления, то можно будет поменять локацию, этот вопрос будет решаться», – пояснила Екатерина Смышляева.

На сегодня паводок в Костанайской области идёт на спад. В регионе в зоне подтопления ещё остаются больше 150 частных жилых домов в шести населённых пунктах Карасуского и Костанайского районов, а также в областном центре.

Депутат Вера Ким продолжает работать в Павлодарской области. Она ознакомилась с техническим состоянием водоудерживающих дамб, укреплений и насыпей в посёлке Атамекен и селе Кенжеколь.

Первая фаза паводков здесь прошла без происшествий, ожидается вторая – в период попусков воды с Верхне-Иртышского каскада водохранилищ Восточно-Казахстанской области. В целях предотвращения подтоплений проводятся работы по завозу грунта для укрепления насыпей. В Атамекене имеется порядка 2 тыс. тонн грунта, в Кенжеколь завезено 6,5 тыс. тонн песка.

Подтопления из-за сброса воды грозят и городу Аксу. Здесь на юго-восточной стороне соорудили надземные насыпи. Также на набережной реки Иртыш ведётся строительство защитных сооружений протяжённостью 1020 м и высотой 4,5 м, использованы более 3 тыс. тонн грунта.

В беседе с экспертами и представителями ведомственных структур Вера Ким обратила внимание на необходимость проверки систем оповещения, определения мест эвакуации, регулярного контроля ситуации. Сейчас в населённых пунктах в круглосуточном режиме дежурят спасатели, специалисты проводят обследование и проверку укреплений.