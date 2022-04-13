Удивительно, но лучше всего из построек дореволюционной поры в Петропавловске сохранился деревянный особняк купца Алексея Юзефовича.

Этот изящный двухэтажный теремок появился в 1909 году по инициативе и на деньги местного лесопромышленника Алексея Андреевича Юзефовича и до сих пор является одним из самых ярких архитектурных украшений города. В отличие от столь же старинных каменных строений, которые пришли в упадок или не сохранились вовсе, резной домик пребывает в отличном состоянии.

Памятник деревянного зодчества взят под охрану государства в 1985 году. Возможно, что именно республиканский статус охраны позволил сохранить терем в столь приличном состоянии. В украшении фасада прослеживаются элементы стиля модерн. Уцелели все детали декора. Как новый смотрится шатровый купол со шпилем. Оконные проемы обрамлены широкими наличниками. По гребню крыши проходит кованая декоративная решетка. Домик точно из сказки, он красив снаружи и как будто светится изнутри.

Кто был архитектором, доподлинно неизвестно. Но есть предположение, что проект принадлежит Андрею Зенкову, тому самому Зенкову, который построил в Алматы одну из самых высоких в мире деревянных церк­вей – Вознесенский кафед­ральный собор.

После революции и гражданской войны в красивый купеческий дом заселились сироты из детского дома, потом в нем квартировали малолетние преступники, с 1930 годов здесь находились различные лечебные учреждения, в 1970-х работала школа рабочей молодежи. В настоящее время в особняке купца Юзефовича расположен Северо-Казахстанский областной музей изобразительных искусств. Это неслучайно. Говорят, что купец был любителем живописи и музыки, щедрым меценатом.

В фондах музея около 7 тыс. произведений живописи, графики, а также фотографии, плакаты, иконы. Раздел живописи составлен из творений казахстанских художников, в том числе Николая Хлудова, Абылхана Кастеева, фонды декоративно-прикладного искусства состоят из коллекций казахских, русских, украинских художников (предметы этногра­фии и керамики, уральские самовары, подносы, значки). Литературный отдел насчитывает около 2 600 экспонатов, здесь хранятся рукописи, книги, личные вещи и письма известных писателей.

О самом купце Юзефовиче известно немного. Он родился в 1863 году. Капитал свой Алексей Андреевич сколотил, занимаясь заготовкой и продажей леса. Краеведы полагают, что это и определило выбор материала для постройки дома площадью 350 кв. м. В Сети можно отыскать письмо жительницы Кургана Елены Дуплянкиной, в котором она рассказывает о том, что бабушка, Ольга Дуплянкина, родилась в 1900 году в Петропавловске, она была внучатой племянницей Алексея Юзефовича.

Работая в архивах, потомки купца восстановили историю появления семьи Юзефович в Петропавловске. Выяснилось, например, что имеющий польские корни Кирилл Юзефович в 1789 году был выслан из Киевской губернии в Сибирь за драку с дворянином. В чужих краях он не пал духом – женился, детям дал домашнее образование.

– Семья жила зажиточно, – рассказывает Ольга Дуплянкина. – От торговли лесом имела большие доходы. Дом был хоть и деревянный, но со вторым этажом, теплым туалетом и ванной. Благополучную жизнь разрушила революция. Дом забрали под колонию малолетних преступников, книги пожгли, пианино унесли в рабочий клуб, где его исцарапали гвоздем…

Алексей Юзефович не эмигрировал, остался жить в Петропавловске. Сохранилось несколько фотографий. На снимке 1929 года Алексей Андреевич с гитарой. Говорят, он был страстным любителем музыки. Не случайно кто-то сравнил его дом с застывшей мелодией, которая красиво звучит и в наши дни…