Держи удар, малыш!

Колонка обозревателя
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Насихат Оркушпаева

Насилие порождает насилие. Всего три слова, а смысла – на целый вагон и маленькую тележку. Правда, понять этот смысл, к сожалению, могут не все…

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из моих сыновей учится в начальном звене. Практически с первых дней ребенок начал жаловаться на то, что его обижают одноклассники: один толкнул, второй ущипнул. Ровно две четверти мы, как родители, списывали неприятные ситуации на адаптационный период – мол, дети есть дети. Последней же кап­лей терпения стал синяк на теле ребенка. При разговоре малыш назвал имена обидчиков.

Организовали экстренное родительское собрание, на которое, конечно, пришли не все. А те, кто был, говорили о том, что их добрые чада не могут обидеть и мухи. Мы, безусловно, не спорили, да и зачем? Хотелось донести главную мысль: важно учить детей философии наидобрейшего кота Леопольда.

Справедливости ради хочу сказать, что часть присутствовавших взрослых согласилась с необходимостью воспитывать у малышей чувство уважения друг к другу. Однако были и те, кто уверенно отвечал, что специально учит ребенка держать удар, чтобы тот «не был чушпаном»! (Видимо, взрослые насмотрелись «киношедевров»). И здесь возникло четкое понимание, что выросшие на культе насилия родители сами теперь проецируют эти ценности в своей семье, а ребенок транслирует их в обществе.

На момент подготовки этого текс­та ситуация в классе более-менее нормализовалась, но осадок, как говорится, остался. Главная мысль, которая до сих пор не дает покоя: как воспитывать детей в обществе, где для кого-то насилие становится нормой поведения? Неужели действительно мальчиков всенепре­менно следует учить драться хотя бы в рамках самообороны? А что если ребенок ввиду мягкого характера не желает причинять боль другим? В общем, вопросов больше пока, чем ответов.

Впрочем, акцент хотелось бы сделать не на том, умеют ли школьники давать сдачи, а на адекватности или ее отсутствии у взрослых, для которых наносить увечья другим – норма. Не зря говорят: не воспитывайте детей, воспитывайте себя, поскольку ребенок полностью копирует поведение родителей. Именно взрослые выступают эталоном поведения для подрастающего поколения. Важно помнить, что каждый наш поступок, каждое слово и даже мимика могут стать тем самым примером, который они возьмут за основу. Ведь, в конечном итоге, задача родителей – не только защитить своих детей от насилия, но и научить их быть добрыми, отзывчивыми и способными к сопереживанию.

Недавно представители Нацио­нального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения провели исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья». Согласно ему, 17,5% казахстанских детей время от времени подвергаются агрессии, 6,8% опрошенных подростков 2–3 раза в месяц испытывают травлю и запугивание со стороны окружающих, 14,1% школьников в возрасте 11–15 лет признались, что сами участвовали в буллинге по отношению к сверстникам. Правда, сколько из опрошенных респондентов умеют «держать удар» неизвестно: ну не все же пострадавшие дети – домоседы, которые не посещают секции боевых искусств. В современных реалиях это становится маловероятным.

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#дети #школа #родители #воспитание #буллинг

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