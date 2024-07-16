Десантники Казахстана обучают белорусских коллег выживать в горных условиях

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По замыслу руководителя учения командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил РК генерал-майора Алмаза Джумакеева, казахстанские и белорусские десантники будут действовать в составе двух сводных подразделений, выполняя единую боевую задачу.

«Мы создали все условия, когда нет никакого разделения на «мы» и «они». Участники учения размещены в одном помещении, вместе питаются, знакомятся с традициями, менталитетом друг друга. В такой обстановке и наступает настоящее слаживание, рождается и крепнет десантное братство», – подчеркнул генерал-майор Алмаз Джумакеев.

До активных действий десантники из полесья осваивали азы горной подготовки. На полигоне были развернуты учебные места. Инструкторы альпийских рот Десантно-штурмовых войск Казахстана ознакомили их с мерами безопасности, горным снаряжением, элементами экипировки, основами страховки и самостраховки, вязанием различных узлов, элементами спуска, подъема и переправы через водные преграды.

В рамках курса парамедиков особое внимание было уделено оказанию самопомощи, первой доврачебной помощи и транспортировке раненого в горных условиях.

На уроках выживания в горной местности военнослужащих ознакомили с вариантами сооружения печей из подручных средств, розжига огня различными способами при отсутствии зажигательных предметов, способам обеззараживания воды и приготовления пищи из местной флоры и фауны.

На практических занятиях сводные группы казахстанских и белорусских десантников отработали элементы организации и проведения налета и засады с боевой стрельбой, а также ознакомились с тактико-техническими характеристиками беспилотных летательных аппаратов, состоящих на вооружении Десантно-штурмовых войск Казахстана, возможностями их применения в условиях высокогорья.

Напомним, в учении принимают участие свыше 350 десантников Казахстана и Беларуси. Его активная фаза пройдет с 17 по 19 июля текущего года.