Десантники поздравили ветерана ВОВ с 99-летием

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Федор Блинов участвовал в освобождении Беларуси и Украины, дорогами войны прошел через Польшу и Чехословакию. Победу встретил в Германии, дойдя до Берлина.

Фото пресс-службы Десантно-штурмовых войск

Федору Прохоровичу Блинову исполнилось 99 лет. Свой день рождения он встретил в бодром, отличном настроении в окружении близких людей. Поздравить Федора Прохоровича приехали советник командующего Десантно-штурмовыми войсками Кабир Наурушев, заместитель командира полка материально-технического обеспечения по воспитательной и идеологической работе Халык Кахарманы подполковник Азамат Жумадилов, представители службы по организации работы с членами семей военнослужащих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск.

В ответ ветеран душевно поблагодарил десантников за внимание и заботу.

Старший сержант Федор Прохорович Блинов участвовал в освобождении Беларуси и Украины. Дорогами войны прошел через Польшу и Чехословакию. Победу встретил в Германии, дойдя до Берлина.

Награжден орденами «Великой Отечественной войны» первой и второй степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и многими другими.

У него пятеро детей, восемнадцать внуков и правнуков.

Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны – добрая традиция Десантно-штурмовых войск. Такие визиты сопровождаются задушевными беседами и обязательным осмотром медицинскими специалистами. Военные медики следят за состоянием здоровья ветеранов и при необходимости дают рекомендации.

С каждым годом ветеранов самой кровопролитной войны XX века становится все меньше. Сегодня в Алматы проживают 55 участников войны, отметили в ДШВ.

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