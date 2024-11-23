Десять комфортных школ открыли в Астане

В 2025 году в столице планируется сдать в эксплуатацию еще более 20 школ за счет частных инвестиций, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в соцсетях сообщил об открытии еще одной школы.

«Открыли семнадцатую по счету новую школу в Астане. Это абсолютный рекорд для столицы! Новое учебное заведение построено в рамках нацпроекта «Комфортная школа» и расположено по ул. Касыма Кайсенова, 4/1. Школа укомплектована всем необходимым для комфортного обучения», - написал аким столицы.

В рамках нацпроекта Главы государства «Комфортная школа» в столице уже построили и открыли 10 школ нового образца. Всего же в рамках данного нацпроекта в период с 2024-2025г. будет построено 24 школы нового формата. Только эти школы позволят создать порядка 90 тыс. ученических мест в две смены.