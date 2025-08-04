Сотни ящиков с продовольствием уничтожат в ближайшее время из-за того, что срок годности некоторых продуктов истекает, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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По информации газеты The Washington Post, свыше 60 тыс. тонн продовольствия, размещенного на складах США по всему миру, оказались невостребованным из-за сокращения администрацией президента Дональда Трампа программ гуманитарной помощи.

Продовольствие перестали поставлять нуждающимся в январе после решения Трампа о сокращении программ помощи. Так, например, на складе в штате Род-Айленд простаивают около 185 тыс. коробок с продовольствием, которые были оплачены американскими властями, но никуда не отправлены. Стоимость запасов составляет около $75 млн.

21 января Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами.

3 февраля Белый дом фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны.

10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства.