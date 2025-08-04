Сотни ящиков с продовольствием уничтожат в ближайшее время из-за того, что срок годности некоторых продуктов истекает, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
По информации газеты The Washington Post, свыше 60 тыс. тонн продовольствия, размещенного на складах США по всему миру, оказались невостребованным из-за сокращения администрацией президента Дональда Трампа программ гуманитарной помощи.
Продовольствие перестали поставлять нуждающимся в январе после решения Трампа о сокращении программ помощи. Так, например, на складе в штате Род-Айленд простаивают около 185 тыс. коробок с продовольствием, которые были оплачены американскими властями, но никуда не отправлены. Стоимость запасов составляет около $75 млн.
21 января Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами.
3 февраля Белый дом фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны.
10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства.