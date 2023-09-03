Десятки тысяч людей застряли на фестивале в США из-за дождей

Дожди блокировали в американской пустыне десятки тысяч гостей Burning Man, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Десятки тысяч гостей популярного фестиваля музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") оказались блокированы сильными дождями посреди пустыни в штате Невада.

Из-за непролазной грязи, в которую превратилась площадка фестиваля - импровизированный город Блэк-Рок-Сити, организаторы приостановили транспортное сообщение с внешним миром и рекомендовали участникам экономить воду, еду и топливо.

"Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити остаются закрыты на въезд и выезд… Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб. Если вы в Блэк-Рок-Сити, экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте", - предупреждает официальный аккаунт фестиваля в социальной сети Х.

Телеканал CNN цитирует одну из участниц фестиваля, которая рассказала по телефону, что после дождей пустыня покрылась слоем липкой глины высотой по лодыжку, и, спасаясь от грязи, люди вынуждены заматывать ноги в мешки от мусора.

Организаторы предупредили, что въезд будет закрыт до конца фестиваля.

Ежегодно Burning Man собирает порядка 70 тысяч человек. Он начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября сожжением гигантской человеческой фигуры.