Детеныш жирафа родился без пятен в зоопарке США

Жираф без пятен родился в зоопарке американского штата Теннесси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Малыш родился 31 июля в зоопарке «Брайтс» в Лаймстоуне у сетчатого жирафа с типичным коричнево-оранжевым рисунком. Работники учреждения для содержания животных запустили конкурс на присвоение имени «безупречному малышу». Об этом в понедельник, 21 августа, сообщил телеканал CBS News.

По данным СМИ, последний раз жираф без пятен родился в 1972 году в Японии.