Детей бьют, таскают по полу, душат, сбивают на авто: о десятках жалоб на частные детсады заявили в Минпросвещения

Десятки жалоб на работу детских садов поступают в Министерство просвещения Казахстана. В обращениях нарекания на условия, в которых содержат детей, а также на работу сотрудников и причинение вреда жизни и здоровью детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По итогам проверок, последовавших по поступившим жалобам, было возбуждено 5 административных дел по фактам причинения вреда жизни и здоровью детей.

По линии Министерства внутренних дел РК возбуждено 15 административных дел в отношении дошкольных организаций.

«Одним из резонансных является инцидент в частном детском саду «Сати» города Нур-Султана, где были зафиксированы факты неправомерных действий в отношении детей. Там работники детского сада толкали детей на пол и таскали их по полу, ставили детей в угол и заставляли прекратить плач.

В частном дошкольном учреждении Атырау из-за большого количества детей в группе воспитатель не осуществляла должного контроля за детьми. В итоге три воспитанницы детсада побили и ранили девочку 2019 года рождения.

В Кызылорде водитель одного из частных детсадов привез в учреждение 7 детей. Помощник воспитателя, заводившая детей в детский сад, не заметила, как на улице остался один ребенок. Водитель также не обратил внимания на ребенка и совершил наезд на него. В результате ребенок скончался по дороге в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело», – рассказали о вопиющих инцидентах в Минпросвещения.

В свою очередь в Темиртау вынесли приговор в отношении воспитателя, которая душила ребенка, накрыв лицо девочки одеялом. Суд признал воспитателя виновной по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса РК и назначил наказание в 120 часов общественных работ с лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года.

В Актобе 4-летний воспитанник частного детского сада «Ботақан» в дообеденное время из-за падения с лестницы получил телесные повреждения в виде рваной раны в области горла (под подбородком). О случившемся родителям сообщено не было, родитель узнал об инциденте только вечером. Со стороны администрации детского сада ребенку не была оказана первая медицинская помощь.

«На требование родителя представить разъяснения по данному факту заведующая детским садом ответила в грубой форме: «Забирайте своего ребенка из нашего детского сада, не нравится – не надо было приводить».

В детской поликлинике ребенку были наложены швы, в виду серьезности раны назначены антибиотики.

По видеозаписи, изъятой из детского сада участковым инспектором, факт получения ребенком телесного повреждения подтверждается. На видеозаписи ребенок плачет, держится за подбородок и сам идет в туалет, сам смывает кровь, идет в группу, чтобы прилечь.

Из видеозаписи также видно, что дети были предоставлены сами себе и находились на втором этаже детского сада без взрослых. Воспитатель находилась на другом этаже и пришла в группу только через 20 минут после того, как 4-летние девочки вызвали воспитателя, переодев ребенка в другую футболку.

Нами возбуждено административное дело по части 3 статьи 409 КоАП РК с наложением штрафа на руководителя детского сада в размере 50 МРП», – привели еще один пример в министерстве.

В ведомстве отметили, что в настоящее время для открытия и функционирования детского сада достаточно лишь направить уведомление в уполномоченный орган. При этом у государства нет функции контроля относительно того, какие условия создаются в детских садах, какова квалификация принимаемых воспитателей, соответствуют ли санитарные и противопожарные условия даже минимальным требованиям. Управления образования не имеют законодательного права посещать и проверять дошкольные организации.

«В связи с этим инициируется возврат процедуры лицензирования детских садов. Это позволит установить требования по качеству условий в детских садах, квалификации работников, соблюдению правил санитарной и противопожарной безопасности, по качеству питания, работе камер видеонаблюдения и другому», – аргументировали в Минпросвещения.