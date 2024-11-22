Детей скидывали из окна горящей квартиры в ЗКО

Пожары
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Пожарные в ЗКО при пожаре спасли 1 человека и эвакуировали 12

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Аксае Бурлинского района на четвертом этаже многоквартирного жилого дома произошел пожар в квартире, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Через 3 минуты после поступления вызова пожарные прибыли на место происшествия, где квартира была охвачена открытым пламенем.

«До прибытия пожарных подразделений двоих детей скинули из окна горящей квартиры соседям. Силами ДЧС из горящей квартиры была спасена женщина, также по лестничному маршу эвакуировано 12 человек, из них 7 детей», - сообщили в ДЧС

Спасенные были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Пожар ликвидирован на площади 60 кв.м. Причина пожара устанавливается.

#дети #пожар #эвакуация

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