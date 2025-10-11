Детей научат правилам безопасности

Общество
126
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

При поддержке «Казцинка» для школьников области подготовили памятки о безопасном поведении. Компания реализовала данную инициативу совместно с управлением образования и департаментом полиции Восточно-Казахстанской области.

фото предоставлено ТОО «Казцинк»

Примерно 25 тыс. ярких листовок раздадут в рамках традиционной акции «Отличник безопасности» ученикам младших классов в Усть-Каменогорске, Риддере, Алтае и Серебрянске. Эти своего рода путеводители рассказывают о важных правилах поведения на улице и в общественном транспорте.

Особое внимание уделено безо­пасности в социальных сетях, где дети сегодня проводят много времени. В памятках также предусмотрен раздел, в котором ребята совместно со взрослыми могут проложить безопасный маршрут из дома до школы и обратно. Такой формат помогает минимизировать непредвиденные ситуации и избежать опасных моментов в общественных местах.

Первыми обладателями листовок стали ученики школы-лицея № 34 Усть-Каменогорска.

– Мы стараемся донести правила безопасного поведения простым и доступным языком, – отметил управляющий директор «Казцинка» по административным вопросам Андрей Лазарев. – Хотим, чтобы дети легко запомнили важные рекомендации и главное – применяли их в повседневной жизни. Именно такой подход помогает формировать ответственное и осторожное поведение у школьников.

#регионы #полиция #безопасность #ВКО #школьники

