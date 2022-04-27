Детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавловске

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, незаконно сняли с очереди на получения жилья от государства в Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Сегодня в Петропавловске в очереди на получение жилья из госжилфонда стоят 14 943 человека, из них по категориям социальные уязвимые слои населения – 5 585, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – 1744.

В ходе анализа соблюдения законодательства прокуратура установила факты незаконного снятия с очереди на жилье социально уязвимых граждан.

«В соответствии с Законом «О жилищных отношениях» жилище из государственного жилищного фонда предоставляется гражданам, состоящим на учете как нуждающиеся, в порядке очередности, установленной списками с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами.

Вопреки указанным нормам, местным исполнительным органом исключены ранее поставленные в очередь на получение жилья по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Мерами прокурорского реагирования в очереди на жилье восстановили 49 детей-сирот», – сообщили в надзорном органе.

Вопрос находится на особом контроле прокуратуры, отметили здесь.