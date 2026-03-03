Отныне смартфоны и планшеты в учебных организациях только приветствуются. Теперь сложные понятия можно визуа­лизировать, благодаря чему изу­чение точных предметов стало намного увлекательнее.

Пользователи каждый месяц выполняют свыше 30 тыс. операций по генерации образовательного контента, к которым относятся и документы, и графические проекты. Как сообщила руководитель отдела цифрового развития Центра новых технологий в образовании Айгуль Болатбекова, порядка 50% запросов педагоги используют для создания индивидуальных и учебных планов, презентаций и тестов. Другую половину – для живого общения со школьниками и использования ИИ при соз­дании инфографики и в прочей ежедневной рутинной работе.

Дошкольные учреждения планируют подключить к платформам искусственного интеллекта со второго квартала 2026 года. Но, к примеру, в детском саду № 92 его активно внедряют уже сегодня.

Здесь детей учат работать с гаджетами и создавать поделки с помощью 3D-ручек, что способствует развитию их познавательных навыков. Для воспитателя ИИ – очень эффективный вспомогательный инструмент при подготовке учебных материалов, заданий и организации образовательного процесса. Благодаря таким моделям искусственного интеллекта, как Gemini, Storybook и Creator, воспитатели создают интересные визуальные игровые методики, чтобы материал был понятен детям, а для старших групп проводят интер­активные занятия с помощью цифровых помощников. В детском саду есть даже собственный робот-маскот, который помогает малышам знакомиться с новыми технологиями.