Дети осваивают ИИ

1
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

С начала учебного года управление образования города Алматы открыло школам доступ к популярным мировым AI-серверам.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отныне смартфоны и планшеты в учебных организациях только приветствуются. Теперь сложные понятия можно визуа­лизировать, благодаря чему изу­чение точных предметов стало намного увлекательнее.

Пользователи каждый месяц выполняют свыше 30 тыс. операций по генерации образовательного контента, к которым относятся и документы, и графические проекты. Как сообщила руководитель отдела цифрового развития Центра новых технологий в образовании Айгуль Болатбекова, порядка 50% запросов педагоги используют для создания индивидуальных и учебных планов, презентаций и тестов. Другую половину – для живого общения со школьниками и использования ИИ при соз­дании инфографики и в прочей ежедневной рутинной работе.

Дошкольные учреждения планируют подключить к платформам искусственного интеллекта со второго квартала 2026 года. Но, к примеру, в детском саду № 92 его активно внедряют уже сегодня.

Здесь детей учат работать с гаджетами и создавать поделки с помощью 3D-ручек, что способствует развитию их познавательных навыков. Для воспитателя ИИ – очень эффективный вспомогательный инструмент при подготовке учебных материалов, заданий и организации образовательного процесса. Благодаря таким моделям искусственного интеллекта, как Gemini, Storybook и Creator, воспитатели создают интересные визуальные игровые методики, чтобы материал был понятен детям, а для старших групп проводят интер­активные занятия с помощью цифровых помощников. В детском саду есть даже собственный робот-маскот, который помогает малышам знакомиться с новыми технологиями.

#дети #Образование #ИИ

Популярное

Все
Одиннадцать медалей из Софии
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству
Искусство света и тьмы
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Генерация будет увеличена
Армия открыла двери в вузы
Игры «Жулдызай» объединяют
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Драмы в стартовых поединках
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Морозы возвращаются в Казахстан

Читайте также

Видео с министром обороны назвали дипфейком
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
Год цифровизации и ИИ: утвержден план мероприятий
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионата…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]