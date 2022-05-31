Дети смогут бесплатно посещать всё лето кинопоказы в ЦКЗ "Казахстан"

Новый социальный проект Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» под названием «Жазғы кино» стартует 1 июня – в Международный день защиты детей. В рамках проекта дети со всех регионов страны смогут совершенно бесплатно посещать кинопоказы, которые будут проводиться в ЦКЗ «Қазақстан» в летние месяцы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГКП ГКО «Казахконцерт» имени Р. Баглановой.

Как отмечается, особое внимание будет уделено детям из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов и детям с особыми потребностями.

Юные зрители смогут бесплатно посмотреть известные отечественные анимационные произведения «Күлтегін», «Айдаһар», «Мұзбалақ», «Ер Төстік», «Кенже қыз», а также художественные фильмы «Паралимпиец», «Время патриотов», «Боксер», «Каникулы оффлайн» и другие.

Программу торжественного открытия, которое начнется в ЦКЗ «Қазақстан» 1 июня в 11:00 часов, откроет кинопоказ культового детского кинофильма «Менің атым – Қожа». Юные зрители также смогут побеседовать с главным героем фильма, Заслуженным деятелем РК Нурланом Санжар.

Кроме того, будет организован праздничный концерт и проведена экскурсия по одному из самых больших концертных залов в мире – ЦКЗ «Qazaqstan». В этот день юные гости театра смогут посетить уникальные мастер-классы по изобразительному искусству и изготовлению гиперреалистичных скульптур. Мастер-классы проведут Заслуженный деятель РК, художница Гульмира Телғозиева и известный скульптор-гиперреалист Айдос Есмагамбетов.

Также будет представлена выставка «Ғажап әлемі» талантливой художницы Мейірім Шымырбек.

Как отметили в Қазақконцерте, каждый желающий сможет бесплатно посещать кинопоказы по предварительной записи по телефону +7747 107 5612.

Также всю необходимую информацию можно будет получить через социальные сети концертной организации.

Проект осуществляется совместно с АО «Қазақфильм» и НАО «Государственный центр поддержки национального кино», которые искренне разделяют благие цели Қазақконцерта, добавили в пресс-службе.