Культура
Дети смогут бесплатно посещать всё лето кинопоказы в ЦКЗ "Казахстан"

Новый социальный проект Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» под названием «Жазғы кино» стартует 1 июня – в Международный день защиты детей. В рамках проекта дети со всех регионов страны смогут совершенно бесплатно посещать кинопоказы, которые будут проводиться в ЦКЗ «Қазақстан» в летние месяцы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГКП ГКО «Казахконцерт» имени Р. Баглановой.

Как отмечается, особое внимание будет уделено детям из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов и детям с особыми потребностями.

Юные зрители смогут бесплатно посмотреть известные отечественные анимационные произведения «Күлтегін», «Айдаһар», «Мұзбалақ», «Ер Төстік», «Кенже қыз», а также художественные фильмы «Паралимпиец», «Время патриотов», «Боксер», «Каникулы оффлайн» и другие.

Программу торжественного открытия, которое начнется в ЦКЗ «Қазақстан» 1 июня в 11:00 часов, откроет кинопоказ культового детского кинофильма «Менің атым – Қожа». Юные зрители также смогут побеседовать с главным героем фильма, Заслуженным деятелем РК Нурланом Санжар.

Кроме того, будет организован праздничный концерт и проведена экскурсия по одному из самых больших концертных залов в мире – ЦКЗ «Qazaqstan». В этот день юные гости театра смогут посетить уникальные мастер-классы по изобразительному искусству и изготовлению гиперреалистичных скульптур. Мастер-классы проведут Заслуженный деятель РК, художница Гульмира Телғозиева и известный скульптор-гиперреалист Айдос Есмагамбетов.

Также будет представлена выставка «Ғажап әлемі» талантливой художницы Мейірім Шымырбек.

Как отметили в Қазақконцерте, каждый желающий сможет бесплатно посещать кинопоказы по предварительной записи по телефону +7747 107 5612.

Также всю необходимую информацию можно будет получить через социальные сети концертной организации.

Проект осуществляется совместно с АО «Қазақфильм» и НАО «Государственный центр поддержки национального кино», которые искренне разделяют благие цели Қазақконцерта, добавили в пресс-службе.

Популярное

Все
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Прерванный полет
Завершена аккредитация наблюдателей
"Сталинские" времена в отрывках статей из казахстанской печати
За взятку – под стражу
Право было одно – работать до изнеможения
Ливень, авария и протесты
Сквозь струны столетий
По заслугам – награды
Тот день, что год кормит…
В начале всего – слово
Звуки марша раздаются
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Культура
Димаш Кудайберген презентовал новый музыкальный клип
Культура , В мире
Знаменитая "Мона Лиза" Леонардо Да Винчи подверглась нападе…
Культура
Международный форум "Аль-Фараби – Икбал" состоялся в Алматы
Культура , В мире
Экс-главу Лувра обвинили в незаконном обороте предметов ант…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]