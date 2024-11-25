Детсады будут бороться за детей: пилот по ваучерному финансированию запустили в трех городах РК

Худшие сады, от которых родители будут отказываться, будут идти к естественному процессу закрытия или улучшению качества образования
В трех городах Казахстана – Таразе, Шымкенте и Туркестане, в пилотном режиме внедрена система ваучерного финансирования детских садов, которую в последующем планируется масштабировать по всей стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
Отмечается, что новый подход позволил повысить качество дошкольного образования и обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств.
В то же время изменилась схема выделения денег. Их распределяют уже не среди организаций, а перечисляют на специальные счета родителей. Они же выбирают, в какой детский сад отдать своего малыша. Отсюда и слоган: «деньги следуют за ребенком».
«Ваучерное финансирование предусматривает выбор детсада родителем самостоятельно. Таким образом, все детские сады будут бороться за детей. В то же время родители ориентируются на качество. Худшие сады, от которых родители будут отказываться, будут идти к естественному процессу закрытия или улучшению качества образования.
Также мы решаем многолетнюю проблему с «мертвыми душами». Благодаря оцифровке данных ребенка мы видим не только его данные, но и можем их сравнивать с данными других информационных систем. Почему, например, ребенок обучается в садике одного города, а в поликлинику ходит в другом. Вот такой пакет позволяет реагировать на аномальные факторы и очищать косвенные «мертвые души», которые на самом деле не получают услугу в той или иной организации образования», — рассказал глава АО «Финансовый центр» Аскар Ибраимов.