Детсады будут бороться за детей: пилот по ваучерному финансированию запустили в трех городах РК

Худшие сады, от которых родители будут отказываться, будут идти к естественному процессу закрытия или улучшению качества образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В трех городах Казахстана – Таразе, Шымкенте и Туркестане, в пилотном режиме внедрена система ваучерного финансирования детских садов, которую в последующем планируется масштабировать по всей стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Отмечается, что новый подход позволил повысить качество дошкольного образования и обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств.

В то же время изменилась схема выделения денег. Их распределяют уже не среди организаций, а перечисляют на специальные счета родителей. Они же выбирают, в какой детский сад отдать своего малыша. Отсюда и слоган: «деньги следуют за ребенком».