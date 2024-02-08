Детский омбудсмен Закиева: мать убитых детей предупредила о своем умысле

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На своей странице в Facebook детский омбудсмен Динара Закиева сообщила о некоторых подробностях убийства детей в Туркестанской области, тела которых нашли на съемной квартире, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Напомним, 7 февраля на одной из съемных квартир в Туркестане обнаружили тела двух малолетних детей. Информацию о смерти малышей передала подруге их мать.

В полиции сообщали, что женщину разыскивают. Далее стало известно, что ее задержали

Динара Закиева опубликовала информацию в соцсетях о данном инциденте. Она написала, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство своих детей.

– Обстоятельства выясняются. Расследованием дела занимается ДП Туркестанской области, - сообщила омбудсмен. 

#дети #полиция #убийство #омбудсмен #Закиева

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