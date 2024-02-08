Детский омбудсмен Закиева: мать убитых детей предупредила о своем умысле

На своей странице в Facebook детский омбудсмен Динара Закиева сообщила о некоторых подробностях убийства детей в Туркестанской области, тела которых нашли на съемной квартире, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Напомним, 7 февраля на одной из съемных квартир в Туркестане обнаружили тела двух малолетних детей. Информацию о смерти малышей передала подруге их мать.

В полиции сообщали, что женщину разыскивают. Далее стало известно, что ее задержали.

Динара Закиева опубликовала информацию в соцсетях о данном инциденте. Она написала, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство своих детей.