Женщину задержали по подозрению в убийстве своих детей в Туркестане

Она скрывалась в одной из гостиниц Шымкента, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Напомним, 7 февраля на одной из съемных квартир в Туркестане обнаружили тела двух малолетних детей. Информацию о смерти малышей передала подруге их мать. В полиции сообщали, что разыскивают женщину.

В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемую в одной из гостиниц Шымкента.