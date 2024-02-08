Женщину задержали по подозрению в убийстве своих детей в Туркестане
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Она скрывалась в одной из гостиниц Шымкента, передает корреспондент Kazpravda.kz
Напомним, 7 февраля на одной из съемных квартир в Туркестане обнаружили тела двух малолетних детей. Информацию о смерти малышей передала подруге их мать. В полиции сообщали, что разыскивают женщину.
В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемую в одной из гостиниц Шымкента.
– По факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств. Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемая арестована. Расследование дела находится под моим личным контролем", – сообщил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.