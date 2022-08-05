Девушка брала деньги у алматинцев за "помощь" в получении водительских прав

Задержана девушка, которая обманывала алматинцев, обещая им помощь в получении водительского удостоверения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции Наурызбайского района, в отношении гражданки А., 1997 года рождения, расследуется уголовное дело по ст.190 ч.3 п.4 УК РК. Молодую девушку подозревают в обмане, как минимум, двух жителей мегаполиса.

"О её противоправных действиях сообщил местный житель. Согласно его версии, девушка представлялась сотрудником профильного ЦОН и предлагала помощь в быстром оформлении водительских удостоверений. Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемая задержана. В ходе разбирательств установлена её причастность к двум аналогичным эпизодам. За свои услуги девушка просила задаток в сумме от 20 до 50 тысяч тенге", – рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

Потерпевших может быть гораздо больше, уверены полицейские. Всех, кто пострадал от действий данной девушки, стражи порядка призывают связаться с ними по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02 и 8-778-622- 02-19.