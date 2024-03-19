Девушка погибла после падения в трубу колодца в Туркестанской области

Скрин видео МЧС

По данным ДЧС Туркестанской области, 18 марта в 09.18 часов утра поступило сообщение о том, что 29-летняя девушка упала в дренажный колодец, расположенный на открытой площадке. В 12.14 часов девушка была извлечена в бессознательном состоянии.

«В спасательных работах были задействованы 31 человек и 5 единиц техники ДЧС, скорой помощи, полиции», — говорится в официальном сообщении.

Позже стало известно, что она умерла. В правоохранительных органах прокомментировали инцидент, связанный со смертью молодой женщины.