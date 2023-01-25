Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны

В Астане спасатели вызволили из колодца девушку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Скриншот с видео instagram.com/tjd_astana

23 января в 19:02 на линию 112 поступило сообщение, что на пересечении проспекта Ұлы дала и улицы Аныракай в открытый колодец упала женщина.

На место вызова быстро приехали 13 сотрудников столичного ДЧС. Чтобы определить состояние пострадавшей и оказать ей первую медицинскую помощь, в колодец первым делом спустились спасатели и медработник.

«В результате оперативных и профессиональных действий при помощи спасательной веревки и лестницы, а также в сопровождении спасателя из колодца была спасена девушка 1997 года рождения. Пострадавшая была доставлена в городскую больницу №2 для дальнейшего обследования», – проинформировали в ведомстве.