Происшествия
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы. Полиция города ведет расследование по данному факту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
В начале десятого вечера на пульт 102 поступило сообщение о том, что с балкона, расположенного на 25-ом этаже одного из жилых комплексов по улице Розыбакиева, выбросилась женщина.
Информация подтвердилась. В Telegram-канале POLISIA.KZ появилось видео с места происшествия.
«Личность погибшей установлена. В управлении полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по уголовной статье «Доведение до самоубийства», – отметили в полиции.
Обстоятельства произошедшего и мотив устанавливаются.