Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы

Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы. Полиция города ведет расследование по данному факту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В начале десятого вечера на пульт 102 поступило сообщение о том, что с балкона, расположенного на 25-ом этаже одного из жилых комплексов по улице Розыбакиева, выбросилась женщина.

Информация подтвердилась. В Telegram-канале POLISIA.KZ появилось видео с места происшествия.

«Личность погибшей установлена. В управлении полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по уголовной статье «Доведение до самоубийства», – отметили в полиции.

Обстоятельства произошедшего и мотив устанавливаются.