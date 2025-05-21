В битве за второе место наши девушки сошлись с национальной командой Китайского Гонконга. В первом тайме наши соперницы выступили очень сильно, выиграв этот отрезок со счетом 17:0. Во второй половине встречи казахстанки поначалу даже перехватили инициа­тиву и набрали пять очков, однако далее гонконгские спортсменки вновь собрались и повели уже со счетом 22:5. Наши девушки также не остались в долгу и в очередной раз смогли сократить счет, но не более того. Итог поединка 29:12 в пользу представительниц Китайского Гонконга, которые получили возможность побороться за более высокую награду, а нам достались бронзовые. Самое главное – по итогам турнира сборная Казахстана подтвердила свой высокий уровень и статус одного из сильнейших коллективов региона.

Отметим, на старте турнира мы с крупным счетом проиграли Японии. Но этот результат не должен удивлять, так как представительницы Страны восходящего солнца – непререкаемые законодательницы мод как в азиатском, так и мировом регби.

Что касается финала чемпио­ната Азии-2025, то он состоится 25 мая, и там японкам хоть какую-то конкуренцию постараются составить представительницы Китайского Гонконга.