Девушку-"призрака" задержали в Семее
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Горожанку оштрафовали на 69 тысяч тенге
Полицейские Семея задержали 22-летнюю горожанку, которая, переодевшись в костюм призрака, пугала людей в одном из подземных переходов и в кинотеатрах города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.
В отношении девушки собран материл за совершение правонарушения по ч.1 ст. 434 Кодекса об административных правонарушениях.
Постановлением суда девушка признана виновной и привлечена к административной ответственности. Ей придется выплатить штраф в сумме 69 тысяч тенге, отметили в полиции.